[인터뷰④]'더 커뮤니티2' 정재호 "빌런은 이제 그만, 웨이브에 A/S 요청"

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] '하트시그널2'로 얼굴을 알린 정재호가 '더 커뮤니티2'를 통해 전혀 다른 모습을 보여준 소감과 향후 도전하고 싶은 프로그램을 밝혔다.

정재호는 최근 서울 양천구 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2') 출연 경험과 앞으로의 활동 계획에 대해 이야기했다.

정재호는 연애 예능과 서바이벌이라는 서로 다른 장르의 화제작에 출연하며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 2018년 채널A '하트시그널2'를 통해 대중에게 얼굴을 알린 데 이어, 최근에는 웨이브 '더 커뮤니티2'에서 블랙팀 벡터로 등장해 군수업자라는 역할을 수행하며 다시 한번 화제의 중심에 섰기 때문.

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정재호는 "연애 프로그램과 서바이벌은 비슷하다. 물론 연애 프로그램은 평화로워 보인다. 특히 '하트시그널'은 뽀얗고 샤방샤방한 분위기가 있다"고 말했다.

이어 "그런데 오리가 수면 위에서는 평화로워 보여도 물밑에서는 계속 발길질을 하지 않나. 연애 프로그램도 보이지 않는 서바이벌이다. 데이트권을 따내려고 하고, 투표를 받지 못했을 때는 상실감도 느낀다. 거의 데스매치와 다를 바가 없다. 죽지 못할 뿐"이라며 웃었다.

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그러면서 두 프로그램의 공통점으로 '사람의 마음을 얻어야 한다는 점'을 꼽았다.

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정재호는 "둘 다 일단 사랑받아야 한다. 사람의 마음을 사야 하기 때문이다. 다만 연애 프로그램은 사랑만 받으면 되지만, 서바이벌은 배신도 해야 하고 상대를 탈락시키기도 해야 한다. 제가 칼자루를 쥐고 상대를 찔러야 하는 상황도 생기니까 정신적으로 더 힘들었다"고 설명했다.

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그럼에도 더 재미있었던 프로그램으로는 '더 커뮤니티2'를 선택했다.

정재호는 "둘 중 하나를 고르라면 '더 커뮤니티'다. 사랑을 하면서 나오는 세로토닌보다 서바이벌을 하면서 느낀 도파민이 충격적이었다"고 말했다.

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유독 시즌2 프로그램과 인연이 깊다는 점도 언급했다.

정재호는 "'K팝스타'도 시즌2에 나갔고, '하트시그널'도 시즌2, '더 커뮤니티'도 시즌2다. 시즌2와 뭔가 있는 것 같다. 감이 좋은 것 같다. 다른 프로그램도 시즌2로 나가보고 싶다"고 너스레를 떨었다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

다음에는 블랙팀과 다른 역할을 맡고 싶다는 바람도 전했다. 정재호는 "서바이벌에 나온다고 '문제적 남자' 같은 프로그램도 보고 문제를 정말 많이 풀었다. 그런데 저는 생산 활동을 하지 않는 역할이라 그런 걸 보여줄 기회가 없었다"고 아쉬워했다.

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이어 "다른 서바이벌에 한 번만 더 출연하고 싶다. 시즌1의 지니가 다시 나온 것처럼 웨이브에서 저도 A/S를 해주시면 좋겠다"고 바랐다.

그러면서 "시즌3에서는 화이트팀처럼 사람이 가장 많은 팀에 들어가고 싶다. 이미지 세탁과 업보 청산을 하고 싶다"며 웃었다.

이어 시즌1에 이어 시즌2까지 연속 출연했던 지니(이지나)를 떠올리며 "시즌3가 제작된다면 지니 님을 또 부르지 않으실까 싶다. 지니 님이 한 번 더 '억까(억지 까임)'를 당하는 그림이 나오면 시청자 입장에서 정말 재미있을 것 같다"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

서바이벌을 좋아하는 만큼, 관심을 갖게 된 분야도 있다. 정재호는 "서바이벌을 공부하다 보니 문제 풀이와 심리 파악에 포커가 도움이 되겠더라. 데스매치에도 포커 규칙을 활용한 게임이 많이 나오니 포커 관련 프로그램에도 출연하고 싶다"고 말했다.

이어 "'더 커뮤니티'는 문과 서바이벌이라면 '데블스 플랜' 같은 이과 서바이벌도 해보고 싶다. 이번에 온갖 욕을 다 들어봤으니 웬만한 정치질은 견딜 수 있을 것 같다. '피의 게임'처럼 치열한 서바이벌에도 도전해 보고 싶다"고 밝혔다.

다만 다음에는 빌런이 아닌 평범한 참가자로 서바이벌에 도전하고 싶다고. '더 커뮤니티2'에서 다른 참가자들과 대립하는 역할을 맡으며 심리적으로 힘들었던 만큼, 다음에는 조금 다른 모습으로 시청자들을 만나고 싶다는 것이다.

정재호는 "블랙팀 같은 역할보다는 보편적인 참가자로 출연해 제 역량을 펼쳐보고 싶다"고 소망했다.

그러면서 다시 한 번 재차 "이번에는 프로그램의 재미를 위해 빌런으로 장렬하게 전사했으니, A/S 해주시면 감사하겠다"고 너스레를 떨었다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com