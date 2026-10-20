안정환♥이혜원, 美 뉴욕대 졸업→韓서 취업한 딸과 골프장 나들이..여유 넘치는 일상

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안정환과 이혜원이 뉴욕대학교 졸업 후 취업한 딸 리원과 함께한 골프장 나들이를 공개했다.

이혜원은 20일 자신의 SNS에 "그냥 오랜만 좋은 공기 마시러 나온 걸로만. 골프는 언제 늘 수 있나요 음하하. 늘긴 할까요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 이혜원과 안정환, 딸 리원이 함께 골프 라운드에 나선 모습이 담겼다. 안정환은 아내와 딸의 어깨를 다정하게 감싼 채 환하게 웃으며 화목한 가족 분위기를 자아냈다.

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특히 변함없는 미모를 자랑한 이혜원과 어느덧 20대 숙녀로 성장한 리원은 꼭 닮은 외모와 친구 같은 분위기로 눈길을 끌었다.

앞서 안정환은 지난 9월 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서 뉴욕대학교를 졸업한 리원의 취업 소식을 전한 바 있다.

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당시 안정환은 "리원이는 5월에 졸업해서 한국에 들어왔다. 취직해서 오늘 2일 차 출근했다"며 "면접 보러다니더니 자기는 돈을 모아야 되겠다고 하더라. 나 나올 때 출근했다"고 밝혔다.

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한편 안정환은 3세 연하의 미스코리아 출신 이혜원과 2001년 결혼해 슬하에 딸 리원과 아들 리환을 두고 있다. 리원은 미국 뉴욕대학교에서 스포츠 매니지먼트를 전공했다.