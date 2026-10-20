'말자쇼' 밸런스 게임, 배우자 위치 추적해도 되나…양나래 변호사 "부부관계는 신뢰"

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'가 가족 간에도 지켜야 할 선과 신뢰에 관해 이야기를 나눴다.

19일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '가족끼리 왜 이래' 특집으로 꾸며졌다. 이날 게스트로는 모델 겸 방송인 이혜정, 양나래 변호사가 출연해 관객들의 사연과 고민에 공감했다.

먼저 "배우자끼리 위치 추적 앱 켜둬도 될까?"라는 밸런스 게임을 진행했다. 대부분의 관객이 '선 넘었다'에 거수했지만 일부 관객과 게스트 이혜정은 "숨길 게 없고 가족에게 무슨 일이 생길지 모르는데 도와줄 수 있는 건 가족뿐"이라며 찬성 의사를 밝혔다.

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반면 반대 측은 "부부는 믿고 살아야 한다. 못 믿을 거면 차라리 이혼하는 게 낫다"라고 반박했다. 양나래 변호사는 "동의하에 켜놓은 건 법적으로 문제가 없지만, 부부 관계는 신뢰를 기반으로 하기 때문에 설치하지 않고 서로 믿는 게 좋을 것 같다"라고 말했다.

양나래는 이혼 전문 변호사답게 원활한 결혼 생활을 위한 조언도 아끼지 않았다. 그는 부부 사이에 "네가 뭔데?", "알아서 할게"는 해서는 안 될 말이라고 강조했다.

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이날 방송에는 2026 아이치·나고야 아시안게임 동메달리스트인 레슬링 선수 김민석이 약 3개월 만에 '말자쇼'에 재출연했다. 그는 "작년 3월 가슴근육이 완전히 파열됐는데 수술하면 선발전을 포기해야 했다. 마지막이라는 생각으로 수술 대신 재활로 버텼다"라며 "아플 때 그만두고 싶었지만 부끄러운 아빠가 되고 싶지 않았다"라고 부상 투혼의 이유를 밝혀 눈길을 끌었다. 특히 김민석의 투혼 뒤에 있었던 만삭의 아내가 깜짝 무대에 올라 메달과 꽃목걸이를 함께 걸며 뭉클한 감동을 선사했다.

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황혼 육아로 고민하는 사연자들을 위해 '말자 할매' 김영희의 어머니와 즉석 전화 연결도 이뤄졌다. 김영희의 어머니는 "자녀들한테 보수를 확실하게 받으라"라고 조언하면서 김영희가 주는 보수가 아주 불만족스럽다고 폭로해 폭소를 자아냈다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com