최예나, 소아암 투병으로 생사 고비 "늘 우는 부모님 위해 더 애교 부려" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 최예나가 소아암 투병으로 더 돈독해진 가족애를 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 강남, 로이킴, 예나가 게스트로 출연했다.

최예나의 오빠는 아이돌 출신인 최성민. 강남은 "오빠랑 엄청 친해 보이더라"라고 밝혔고 신동엽 역시 "오빠랑 여동생이랑 친한 경우는 못 봤다"고 놀랐다.

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최예나는 "어렸을 때 아팠다 보니까 제가 어렸을 때는 오빠랑 같이 붙어있는 시간이 거의 없었다. 병원에 있어서 떨어져 있다 보니까. 그래서 다 낫고 집에 왔을 때 얘는 내가 지켜줘야 하는 존재라는 생각이 어렸을 때부터 박혀있었다"고 밝혔다.

최예나는 소아암 투병으로 네 살 때 생사가 오갈 정도로 크게 아팠다고 고백한 바 있다. 최예나는 "제가 어렸을 때 소아암 림프종에 걸렸다. 그래서 오빠도 아빠처럼, 엄마처럼 '내 애기' 이런 식으로 자라왔다"며 "지금은 애기가 돈을 제일 잘 벌기 때문에 애기에서 누나가 됐다"고 웃었다.

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신동엽은 "되게 똑똑하더라. '나 때문에 엄마아빠가 되게 힘들었겠구나'라는 걸 언제 알았냐"고 물었고 최예나는 "그건 본능적으로 아기 때부터 알았다. 제가 생각하는 엄마 아빠의 모습은 계속 울고 있고 힘들어하는 모습이었다. 이런 모습을 보면서 제가 안 그랬으면 좋겠어서 오히려 더 춤추고 애교를 부렸다. 어떻게 하면 부모님이 행복할까를 고민했다"고 밝혔다.

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그러면서 최예나는 "결국 오빠 덕에 세상을 빨리 알게 된 것도 있다. 오빠는 화면에서는 아이돌이고 빛나고 멋있는데 현실에서는 너무 힘들어하고 울고 그런 모습을 보면서 '이게 참 쉬운 일이 아니구나. 현실이구나' 싶었다. 하고 싶은데 어떻게 해야 할까 하다가 '진짜 잘 돼야 하는 구나' 싶었다"고 털어놨다.

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최예나는 "그러다 회사를 들어왔는데 경쟁 프로그램에 나가는 것부터 경쟁이었다. 부수고 부수고 하다 정신 차려보니까 아이즈원이 되어 있었다. 간절히 원하고 최선을 다하다 보니까 좋은 결과가 나왔다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com