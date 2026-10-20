진선규, 육아로 경력 단절 ♥박보경 위로했다가 굴욕 "첫 오디션에 합격..난 200번 떨어져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 진선규가 아내 박보경 앞에서 오지랖 부렸다가 굴욕을 당한 사연을 전한다.

오는 22일(목) 방송되는 SBS 예능 '거장항준'(연출 이동원, 감유민/ 작가 김명정/ 공동제작 컨텐츠랩 비보) 2회 게스트로 배우 진선규가 출격해 장항준을 들었다 놨다 하는 독한 입담을 뽐낸다.

진선규는 앞서 제5회 청룡어워즈에 동반 참석한 아내 박보경이 수상하자 마르지 않는 눈물을 쏟아내 화제를 모았던 바. 그는 "사랑하는 사람의 수상이 내가 받은 것보다 1000배는 기뻤다"라고 밝히며, "과거 아내가 임신했을 때 '당분간 당신이 연기해 내가 엄마 할게'라고 말했던 순간이 주마등처럼 떠올랐다"라며 부부가 함께 눈물을 쏟을 수밖에 없었던 사연을 공개한다.

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이어 "아내가 상을 받고 장모님이 저보다 많이 우셨다"라며 육아로 인해 경력 단절을 겪었던 박보경의 수상에 온 가족이 눈물바다가 됐던 사연을 전한다.

또한 진선규는 시상식 선배로서 아내 앞에서 꺼드럭댔던 자신을 급 반성하며 "아내가 나보다 훨씬 수상 소감도 잘했다"라며 자신의 입을 '찰싹' 때리는 셀프 응징을 보여줘 폭소를 안긴다.

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한편 진선규는 아내 앞에서 오지랖을 부렸다가 머쓱해진 입방정 흑역사를 공개한다. 진선규는 육아로 인해 연기 휴식기를 가졌던 박보경의 복귀 첫 오디션을 떠올린 후 "당시 아내에게 '나도 오디션에서 200번 넘게 떨어졌어'라며 떨어질 수도 있다고 선 위로를 했다"라고 밝혀 눈길을 끈다. 하지만 진선규의 조언이 무색하게 정작 박보경은 복귀 첫 오디션에 단번에 합격하는 쾌거를 이룬 것.

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진선규의 셀프 고백에 장항준은 "연기만 계속한 진선규보다 경력 단절임에도 오디션에서 단박에 불은 박보경이 더 대단하네"라고 진선규를 냅다 긁어 폭소를 유발한다.

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서로 독한 입담을 주고받는 진선규와 장항준의 유쾌한 티키타카는 '거장항준' 2회에서 확인할 수 있다.

한편, SBS가 선보이는 시네마틱 토크 예능 '거장항준'은 매주 목요일 오후 9시 방송된다.