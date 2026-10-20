유재석, 밥값 1만2천원에 한숨쉬더니.."근데 이광수 버블 5천원이나 받냐"('틈만나면,')

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 치솟는 물가를 언급하던 중 배우 이광수의 버블 구독료를 지적해 웃음을 안겼다. 점심 한 끼 가격에도 한숨을 내쉬던 유재석이 이광수의 팬 소통 플랫폼 구독료에는 의문을 드러내며 뜻밖의 웃음 포인트를 만들어냈다.

20일 밤 9시 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'로 출연한 배우 신승호, 채수빈이 광화문 일대에서 틈새 시간을 찾아 나선다.

이날 네 사람은 광화문 일대의 한 카페를 방문했다. 음료값을 누가 계산할지 정하기 위해 이들은 티슈를 활용한 게임을 진행했다. 네 사람이 티슈의 모서리를 하나씩 잡고 잡아당긴 뒤, 가장 작은 조각으로 찢어진 사람이 음료값을 내기로 한 것.

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게임 결과 계산 당첨자는 신승호였다. 유재석과 유연석, 채수빈은 계산을 맡게 된 신승호를 향해 일제히 "잘 먹을게"라고 인사를 건넨 뒤 계산대를 떠나 웃음을 자아냈다. 예상치 못하게 음료값을 내게 된 신승호와 이를 반기는 세 사람의 모습이 유쾌한 분위기를 만들었다.

자리를 잡은 뒤에도 유재석의 입담은 계속됐다. 그는 신승호에게 "이런 말 어떨지 모르지만 싸게 먹혔다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 유연석 역시 "배가 부른 탓에 디저트도 안 먹지 않았냐"라고 거들며 유재석의 말에 공감했다. 음료값을 내게 된 신승호를 위로하기는커녕 오히려 저렴하게 한 끼를 해결한 셈이라는 반응으로 웃음을 더한 것.

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이후 대화는 자연스럽게 고물가 이야기로 이어졌다. 유재석은 "요즘은 점심 한 끼 먹으려면 1만원, 1만2천원이다"라고 한숨을 내쉬며 만만치 않은 외식 물가를 언급했다. 평범한 점심 한 끼에도 적지 않은 돈이 드는 현실에 공감대를 형성하던 순간, 유재석은 뜻밖의 인물을 소환했다.

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그는 "근데 광수가 '버블'(구독료) 5천원이나 받냐"라고 말해 또 한 번 폭소를 유발했다. 점심값 부담을 토로하던 중 이광수의 버블 구독료를 언급하며 의문을 드러낸 것. 물가에는 민감하면서도 이광수의 구독료에는 더욱 날카로운 반응을 보이는 유재석의 모습이 웃음을 자아냈다.

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신승호 역시 버블 이용 경험을 전하며 웃음을 보탰다. 그는 "저도 '버블'을 하는데 (이광수 '버블') 알림이 계속 뜬다. '두 번 다시 보지 않기' 체크했는데도 계속 뜬다"라고 털어놔 웃음을 더했다.

한편 SBS '틈만 나면,'은 일상 속 잠깐의 틈새 시간을 찾아 시민들과 특별한 만남을 나누는 예능 프로그램으로, 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.