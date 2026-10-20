아내 친정 간 사이 낯선 女를 집으로..남편 외도 해명에 오은영 "뻔뻔" ('결혼지옥')

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[스포츠조선 조윤선 기자] '결혼지옥' 남편이 아내가 친정에 간 사이 낯선 여성을 집에 들였던 과거가 드러났다. 이후 반복된 여자 문제를 두고 "외로웠다"고 해명하자 오은영 박사는 "그건 뻔뻔한 것"이라고 단호하게 지적했다.

19일(월) 밤 9시 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 188회에서는 지난주에 이어 '고발 부부'의 두 번째 이야기가 그려졌다. 앞서 아내의 네트워크 사업과 남편의 심각한 술 문제를 둘러싼 갈등이 공개돼 시청자들에게 충격을 안긴 가운데, 이날 방송에서는 남편의 반복된 여자 문제로 여전히 괴로워하는 아내와 부모의 싸움 사이에서 고통받는 첫째의 속마음이 드러났다.

이날 '고발 부부' 남편은 아내가 자신이 잠든 사이 자신의 지문으로 잠금을 풀고 500만 원을 이체했다고 주장했다. 이에 아내는 남편이 단란주점에서 한 번에 수십만 원을 쓰는 일이 반복되자 돈을 지키기 위해 자신의 통장으로 옮겼다고 맞섰다. 네트워크 사업 역시 남편의 유흥비로 새는 돈을 메우고 가정에 보탬이 되기 위해 시작했다는 것. 이어 아내는 최근 남편의 휴대전화에서 여성들과의 사적인 채팅방을 발견했다며 여자 문제가 여전히 계속되고 있다고 주장해 스튜디오를 술렁이게 했다.

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아내가 처음 남편의 여자 문제를 알게 된 것은 첫째가 3~4살이던 무렵이었다고. 친정에 가 있던 중 불길한 느낌에 집으로 돌아왔고, 집 안에서 남편과 낯선 여성이 함께 누워 있는 모습을 목격했다는 것. 남편은 술에 취한 여성이 길거리에 앉아 있어 도와주려 집으로 데려왔으며, 함께 술을 마시다 잠든 이후의 상황은 기억나지 않는다고 해명했다. 그러나 아내는 이후에도 비슷한 문제가 반복됐다고 폭로했다. 당시 남편은 사과하기는커녕 죽겠다며 소동을 벌였고, 아내는 자신의 상처를 표현할 틈도 없이 남편부터 살려야 했다고 털어놨다.

남편은 아내와 대화할 수 없어 늘 외로웠고, 자신을 반겨줄 사람이 필요했다고 말했다. 이에 오은영 박사는 남편이 수위 높은 잘못에도 자신만의 이유를 붙이고 '조금', '살짝', '가끔'이라는 말로 행동을 축소한다고 지적했다. 이어 부끄러워 자신을 방어하려는 마음은 이해하지만 "그건 뻔뻔한 것"이라며, 아내의 네트워크 사업과 남편의 술, 여자 문제는 같은 저울에 올려놓을 수 없다고 선을 그었다. 또한 남편이 술과 욕구 및 충동을 조절하는 데 어려움을 보인다고 날카롭게 분석했다.

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'고발 부부'의 가장 큰 문제는 갈등을 고스란히 떠안은 첫째였다. 첫째의 방 칠판에는 "죽고 싶다"라는 문장이 적혀 있었고, 최근에는 아내에게 "안 아프게 죽으려면 어떻게 해야 하는지 알아봐 달라"고 말한 사실까지 드러났다. 그러나 남편은 아들에게 "뭐 하자는 얘기야?"라고 다짜고짜 따져 물었다. 첫째는 제작진과의 인터뷰에서 부모가 과거 거의 매일 싸웠으며, 자신이 다툼을 말리다 불똥이 튀는 일이 가장 힘들었다고 고백했다. 엄마 아빠가 자신을 사랑한다고 느끼느냐는 질문에도 아빠와 달리 엄마의 마음은 잘 모르겠다고 답했다. 실제로 아이는 부부가 싸우자 아내를 끌어안고 두 손을 모은 채 안절부절못했고, 이를 지켜본 MC들은 눈물을 쏟았다.

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첫째와 남편이 아내를 신고한 전말도 밝혀졌다. 첫째는 엄마가 자신의 어깨를 때렸다고 남편에게 말했고, 남편은 아이에게 정말 신고하고 싶다면 신고하라고 했다. 남편 역시 과거 아내가 첫째에게 아침으로 컵라면을 먹여 보냈다는 이유로 아동학대 신고를 했다고 밝혔다. 오은영 박사는 두 사람이 첫째와 신고 제도를 부부 싸움의 도구로 사용했다며 "이 집에서 가장 힘든 사람은 첫째"라고 강조했다. 엄마를 신고하면 배신한 것 같고, 신고하지 않으면 아빠가 실망할까 두려운 아이가 양쪽 부모에게 모두 상처받고 있다는 것.

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오은영 박사는 남편에게 술을 줄이는 것이 아닌 금주가 필요하며, 알코올 치료와 욕구 조절 치료를 함께 받아야 한다고 조언했다. 아내에게는 여전히 사랑과 관심을 구하며 다가오는 첫째를 밀어내지 말고 다시 엄마의 자리로 돌아가야 한다고 당부했다. 이어 부부가 노력한 뒤에도 관계에 변화가 없다면 이혼까지 신중히 고려해야 한다고 말했다.

녹화가 끝난 후 '고발 부부' 둘만 남은 대기실. 남편은 아내에게 "내가 많이 미안했다. 힘을 합쳐 노력했으면 좋겠다"고 사과했지만, 곧 아내에게도 변화를 요구하며 다시 언성을 높였다. 결국 제작진까지 개입한 가운데, 두 사람의 관계 회복에는 진정성 있는 변화와 꾸준한 노력이 필요하다는 사실을 다시 한번 확인시켰다.