백지연 "울쎄라·써마지 맞고 디저트로 기분 전환, 결국 피부 무너지는 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 백지연이 노화 방지 방법에 대해 이야기를 나눴다.

19일 백지연의 유튜브 채널에서는 '44세·60세에 확 늙는다? 그냥 세월 탓인 줄 알았는데…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지연은 "44세, 60세에 확 늙는다더라. 저는 다 지났다. 그래서 지금 노화 스파이크를 맞고 있다"며 웃었다. 백지연은 노화를 방지하기 위해서는 몸의 변화에 주의를 기울이고 공을 들이라며 "연구자들이 공통적으로 얘기하는 건 두 가지다. 근력을 챙겨야 한다"고 강조했다. 이어 백지연은 단 음식을 주의하라며 "달달한 거 얼마나 맛있냐. 달콤한 커피, 설탕 잔뜩 넣은 아이스크림 너무 맛있지 않냐. 우리 몸 속에 정제 탄수화물, 쓸데없는 당이 넘쳐나면 그게 우리를 노화시키는 것"이라 밝혔다.

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백지연은 "특히 피부를 노화하게 한다"며 "써마지하고 울쎄라하고 너무 아파서 커피 마시고 기분전환한다고 단 거 먹으면 넘쳐 도는 당이 내 몸에의 단백질과 겹쳐서 끈적끈적하게 만들면서 내 피부의 근육, 콜라겐을 무너뜨린다. 나이가 들수록 단 건 독이라 봐야 한다"고 강조했다.

그러면서 백지연은 "저는 이게 자기고백이기도 하다. 평생 디저트 너무 좋아했고 빵, 떡 이런 거 너무 좋아했다. 그래서 제 몸한테 미안하다. 많이 안 먹으려고 정말 노력한다. 여러분들도 꼭 하셔야 한다"고 털어놨다.

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이어 백지연은 "뭐니뭐니해도 노화 폭탄을 주는 건 마음고생이다. 40세 언저리가 갱년기도 오고 애들이 속 썩이고 부모님도 편찮아지면서 스트레스가 많이 온다. 신체적 내부에서 여러 가지 변화가 나타나기도 하지만 마음고생과 스트레스와 어깨 부담이 너무 많이 오는 시기다. 마음 다스림도 잘해야 한다"고 조언하기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com