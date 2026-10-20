"내 사생활 폭로할 것처럼.." 박나래 울린 전 매니저들, 오늘(20일) 2차 공판

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박나래의 사생활 관련 내용을 공개하겠다며 거액의 금전을 요구한 혐의를 받는 전 매니저들에 대한 두 번째 재판이 열린다.

20일 서울서부지법 형사4단독은 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈) 혐의로 기소된 박나래의 전 매니저 신모씨와 이모씨에 대한 2차 공판을 진행한다.

검찰은 두 사람이 박나래의 사생활과 회사 자금 사용 등에 관한 의혹을 외부에 알리겠다는 취지로 압박해 금전을 요구한 것으로 보고 있다. 이들이 요구한 금액은 2024년 회사 매출의 10%에 해당하는 약 2억 5000만원으로, 인센티브 등의 명목을 내세운 것으로 알려졌다. 다만 실제 금전이 전달되지는 않아 미수에 그친 것으로 조사됐다.

Advertisement

앞서 지난달 29일 열린 첫 공판에서 신씨 측은 공갈 혐의를 비롯한 주요 공소사실을 부인했다. 신씨 측은 퇴직금 등을 지급받을 정당한 권리가 있었으며, 언론에 제보하는 조건으로 돈을 요구하거나 상대방을 협박할 의도는 없었다고 주장했다. 해약을 통보하거나 5억원을 요구한 사실도 없다는 입장을 밝혔다.

신씨는 회사 자금을 자신이 운영하는 법인 계좌로 옮기거나 박나래에게 지급돼야 할 행사 대금을 자신의 법인 계좌로 받은 혐의도 받고 있다. 관련 금액은 약 4400만원으로, 업무상 횡령 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의가 적용됐다.

Advertisement

이에 대해 신씨 측은 일부 자금 이동이 박나래의 동의를 얻어 이뤄졌으며, 성과금 약정에 따른 지급이었다는 취지로 해명했다. 직접 자금을 이체하지 않았다는 주장도 내놓으며 혐의 내용을 다투고 있다. 수사 과정에서 확보된 증거의 적법성에도 문제를 제기한 것으로 전해졌다.

Advertisement

공동공갈 혐의로 함께 재판에 넘겨진 이씨 측은 이번 두 번째 공판에서 관련 혐의에 대한 입장을 밝힐 예정이다.

Advertisement

이번 법적 분쟁은 전 매니저들이 박나래의 업무 처리 방식과 관련한 문제를 제기하면서 본격화됐다. 전 매니저들은 재직 당시 직장 내 괴롭힘과 대리 처방, 진행비 미지급 등 여러 문제를 겪었다고 주장하며 박나래를 고소했다. 이에 박나래 측도 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 등의 혐의로 고소하면서 양측의 갈등은 법정 다툼으로 확대됐다.

박나래는 관련 사건으로 경찰 조사를 받은 뒤 조사에 성실히 임했다는 입장을 전하며, 구체적인 사실관계는 수사를 통해 밝혀질 것이라고 밝혔다. 논란이 확산된 이후 지난해 12월부터 방송 활동도 중단한 상태다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com