크래프톤, '지스타 2026' 출품작 5종 공개…'타래: 언바운드' 신규 클래스 첫선

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크래프톤이 오는 11월 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타(G-STAR) 2026'에서 5종의 출품작을 선보인다. 대표 IP인 'PUBG: 배틀그라운드'부터 다양한 장르의 신작까지 한자리에 모아 관람객과 만난다.

크래프톤은 올해 지스타 출품작으로 'PUBG', '타래: 언바운드', '에이지 트위스터', '왈츠앤잼', '템빨용사' 등 5종을 공개했다. 부스 콘셉트는 '크래프톤 나우(KRAFTON NOW)'로, 주요 타이틀을 직접 체험할 수 있는 시연 공간과 참여형 콘텐츠를 마련한다. 올해로 10년 연속 지스타에 참가한다는 점에서도 의미가 있다.

출품작 가운데 눈길을 끄는 타이틀은 동양 다크 판타지 액션 RPG '타래: 언바운드'다. 불교의 육도윤회 세계관에서 영감을 얻은 작품으로, 이용자는 동양 역사 속 실존 직업을 재해석한 6개 클래스 중 하나를 선택해 윤회의 질서를 파괴하려는 존재 '아가사'에 맞선다. 지난 게임스컴에서 사무라이, 착호갑사, 풍수사 등 3개 클래스를 공개한 데 이어, 이번 지스타에서는 '투귀'를 세계 최초로 시연한다.

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2인 협동 내러티브 어드벤처 '에이지 트위스터'는 할아버지와 손녀가 엄마의 흔적을 찾아 떠나는 여정을 그린다. 신비한 팔찌를 활용해 유년기부터 노년기까지 연령대를 오가며 각 시기의 능력을 조합하는 방식이 특징이다. 관람객들은 두 명이 협력해 장애물을 돌파하는 플레이를 경험할 수 있다.

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액션 어드벤처 플랫포머 '왈츠앤잼'은 길을 잃은 영혼 '왈츠'와 영혼 강아지 '잼'이 사후 세계 '다운타운'을 탐험하는 게임이다. 캐릭터별 능력을 활용해 퍼즐을 풀고 적과 맞서며 세계의 비밀을 밝혀 나간다. 12월 3일 글로벌 출시를 앞두고 지스타에서 먼저 플레이할 기회를 제공한다.

'템빨용사'는 가방 속 아이템의 배치와 조합에 따라 전투 결과가 달라지는 로그라이크 전략 RPG다. 제한된 공간에서 아이템 간 시너지를 고려해 전투 전략을 구성하는 것이 핵심으로, 현장에서는 모바일과 태블릿으로 아이템 합성과 배치를 체험할 수 있다. 'PUBG'는 별도 대규모 공간을 마련해 포토존과 참여형 콘텐츠, 무대 프로그램 등을 운영한다. 게임 속 경험을 오프라인으로 확장해 팬들과 접점을 넓힌다는 계획이다.

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크래프톤 부스는 벡스코 제1전시장 BTC관 1층 A03에 마련된다. 세부 부스 구성과 프로그램은 추후 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com