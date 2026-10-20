네오위즈 '안녕서울: 이태원편', 스팀 넥스트 페스트 참가…신규 퍼즐 추가

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네오위즈가 퍼블리싱하고 지노게임즈가 개발중인 내러티브 퍼즐 어드벤처 게임 '안녕서울: 이태원편'이 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀의 신작 체험 행사에 참가한다. 기존 데모와 베타 테스트에서 수집한 이용자 의견을 반영해 플레이 구간을 확대하고 퍼즐과 연출, 조작 편의성 등을 개선했다.

네오위즈는 '안녕서울: 이태원편'이 20일부터 27일까지(한국시각) 진행되는 '스팀 넥스트 페스트'에서 새로운 데모 버전을 선보인다고 밝혔다. 이용자는 행사 기간 스팀에서 무료로 데모를 체험할 수 있으며, 한국어와 영어, 중국어 간체, 일본어 등 총 10개 언어를 지원한다.

이번 데모는 기존보다 플레이 가능 구간을 확대하고 일부 신규 퍼즐을 추가한 것이 특징이다. 배경과 오브젝트 등 시각 요소를 보완하고 효과음을 추가했으며, 조작과 플레이 편의성도 개선했다. 기존 데모를 경험한 이용자도 새롭게 추가된 구간과 달라진 플레이를 확인할 수 있도록 구성했다.

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스팀 넥스트 페스트 참가를 기념한 신규 키아트도 공개했다. 재난 이후의 서울과 인물의 정서를 담아 게임 특유의 분위기와 세계관을 강조했다. '안녕서울: 이태원편'은 소행성 충돌을 앞둔 근미래 서울을 배경으로, 주인공 '라연'이 정부의 우주 대피 프로젝트와 관련된 단서를 추적하는 이야기를 그린다. 2.5D 픽셀아트로 구현한 서울을 탐험하며 환경 퍼즐을 해결하고 인물 간 관계와 서사를 따라가는 방식이다.

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지노게임즈는 이번 데모를 통해 이용자 피드백을 반영한 개선 사항과 확장된 콘텐츠를 선보이고, 정식 출시 전 게임의 완성도를 높인다는 계획이다. '안녕서울: 이태원편'은 PC 스팀을 통해 출시될 예정이다.

출시 전 데모를 통해 이용자 반응을 확인하고 게임을 다듬는 과정은 인디 게임의 글로벌 시장 진출에서 중요한 단계다. 특히 한국의 익숙한 도시 풍경을 재난 이후의 세계로 재해석한 작품이 스팀 이용자들에게 어떤 반응을 얻을지 주목된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com