풍자 "술 먹고 운전석 앉기, 문제될까봐"...5천만원 캠핑카서 혼술 포기한 까닭

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 5천만원대의 캠핑카에서 마음 놓고 술을 마시지 못했던 뜻밖의 진짜 이유를 고백했다.

지난 19일 풍자의 유튜브 채널에는 풍자가 자신의 캠핑카에서 캠핑을 즐기며 솔직한 입담을 나누는 영상이 게재됐다.

이날 캠핑카 앞에서 맥주 한 잔의 여유를 즐기던 풍자는 "제가 지난 영상에서도 '캠핑카를 사고 술 먹기가 무섭다'는 말씀을 많이 드렸다"라고 이야기를 시작했다.

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이어 "근데 보시는 분들이 약간 그렇게 생각하더라. '쟤가 캠핑카를 끌고 캠핑 중이니까 술을 많이 먹으면 내일 운전할 때 조금 문제가 생길까봐 그런가?' 라고 생각하시는 분들이 많더라"라고 말했다.

그는 "'음주 운전 측정기라던지 그런 걸 사보는 게 어떠냐'라고 많이들 말씀해주셨는데 그게 아니다. 다음날 운전에 무리가 갈만큼 술을 먹진 않는다"라고 선을 그었다.

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풍자가 술을 마시는 데 망설인 이유는 따로 있었다. 그는 "내가 걱정했던 건 딱 하나였다. 사실 캠핑카라는 게 운전석에 앉아야지 모든 컨트롤이 가능하다. 예를 들어서 냉방이든 뜨거운 바람이든 그걸 컨트롤 하려면 운전석에 앉아야 된다. 근데 술을 먹고 운전석에 앉는게 문제가 될 수 있지 않을까 하는 생각이 있어서 술을 못 먹은 거였다"라고 설명했다.

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풍자의 고민은 비슷한 상황의 친구의 조언으로 해결됐다. 풍자는 "제 캠핑카랑 똑같은 모델을 끌고 있는 친구가 있는데 저에게 알려줬다. 어플이 있다더라. 어플로 뒤에서 다 조작이 가능하다는 거다"라고 밝혔다.

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이어 "운전석이나 보조석을 아예 타지 않아도 된다더라. 그래서 어플을 다운 받아서 해봤다. 문 잠기는 거부터 다 되더라. 그래서 오늘은 맘 편하게 술을 먹고 있다"라고 전했다.

친구 덕분에 풍자는 캠핑카에서 한결 편안하게 술을 즐길 수 있게 됐다. 풍자는 "그래서 이제 캠핑카고 뭐고 술 잘 마실 거 같다"라며 만족감을 드러냈다.

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이어 "현대 문명을 배워야 한다. 저는 그것도 모르고 운전석에 앉아서 다 해야 되는 줄 알고 술도 못 먹었는데, 이 좋은 술들을 세상에... 그런 방법이 있었더라. 사람은 역시 배워야 한다. 또 느꼈다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.