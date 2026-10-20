'친부모와 절연' 박수홍, 자식복은 있네...2살 딸, 엄마 아프자 직접 간호

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍이 가족과의 절연 아픔 속에서도 딸 재이의 기적 같은 효심에 감격을 표했다.

지난 19일 박수홍의 유튜브 채널에는 '엄마가 아프자 재이가 보인 놀라운 행동! 용감한 테토녀 재이 공감 능력에 깜짝 놀랐어요.. 효녀다 효녀'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박수홍의 아내 김다예는 독한 감기에 걸려 몸져눕고 말았다. 이에 21개월 된 딸 재이는 아픈 엄마를 위해 직접 해열 패치를 챙겨다 주는 모습으로 놀라움을 자아냈다. 감동받은 김다예는 "엄마 아프다고 하니까 챙겨주는 거냐"라며 울컥하는 모습을 보였다.

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박수홍 역시 어린 딸의 놀라운 공감 능력과 행동에 감탄을 금치 못했다. 재이는 해열 패치에 이어 직접 체온계까지 챙겨 김다예에게 달려왔고, 엄마의 체온을 직접 측정해 주며 정성껏 간병에 나섰다.

측정 결과 김다예의 체온은 37.5도로 열이 나는 상태였다. 21개월이라는 어린 나이임에도 아픈 엄마를 살뜰히 챙기는 재이의 모습은 지켜보는 이들에게 깊은 온기를 선사했다.

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한편, 박수홍과 김다예는 지난 2021년 23세의 나이 차를 극복하고 결실을 맺었다. 이후 난임 끝에 시험관 시술로 임신에 성공해 2024년 딸 재이를 품에 안았다.

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또한 박수홍은 친형 부부와 수년간 이어져 온 횡령 관련 법적 분쟁을 진행해왔으며, 형수와 관련한 허위사실 유포 사건 역시 별도로 재판이 진행된 바 있다.