"2달간 구애-20번 고백-일산 이사"...맹승지, ♥의사 남친의 소름돋는 '사랑꾼' 행각

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 맹승지가 의사 남자친구의 두 달간 이어진 끈질긴 구애와 자신을 위해 일산까지 이사한 남자친구의 사연을 공개했다.

지난 19일 맹승지는 남자친구와 함께 연인이 된 과정을 이야기 해주는 영상 3탄을 게재했다.

맹승지는 남자친구를 바라보며 "사람들이 우리 어떻게 만나게 됐냐고 물어보더라"라 물었고 남자친구는 공연 초청을 계기로 맹승지를 처음 만났다고 밝혔다. 그는 "제가 일하다가 공연에 초청을 받았다. 그때 솔직히 맹승지밖에 안 보였다"며 첫 만남부터 호감을 느꼈다고 털어놨다.

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하지만 마음을 얻기까지는 쉽지 않았다. 남자친구는 "처음엔 잘 안됐다. 대시했는데 내 연락을 안 읽고 씹더라"고 당시를 회상했다. 이후 두 달간 맹승지에게 대시한 남자친구는 고백을 받고도 곧바로 답을 듣지 못했다며 "처음에 내가 '사귀자'고 했을 때 이것도 안 읽고 넘어갔다. 바로 눈앞에서 말하는데 대답을 안 했다"고 폭로했다.

이어 "한 달 동안 맹승지가 대답을 안 했다. 그냥 웃고 넘어갔다"며 직접 얼굴을 보고 고백했는데도 한동안 확답을 받지 못했다고 전했다.

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그럼에도 남자친구는 포기하지 않았다. 맹승지는 남자친구가 무려 20번 정도 고백한 끝에 두 사람이 연인이 됐다고 밝혔다.

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특히 남자친구가 자신을 위해 거주지까지 옮긴 사연도 공개했다. 맹승지는 "남친이 집도 일하는 곳도 신사역인데, 내가 살고 있는 일산으로 갑자기 이사를 온 거다"라며 놀라움을 드러냈다.

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이어 "집에서 걸으면 3분 거리에 있는 직장인데 일산으로 이사 와 버렸다"고 덧붙였다.

맹승지는 "진짜 황당하고 어이없었다. 그런데 '이 사람이 날 진짜 너무 사랑하고 좋아하는구나'라고 느끼게 됐다"며 남자친구의 행동을 통해 진심을 실감했다고 밝혔다. 결국 이런 꾸준한 구애가 두 사람을 연인으로 이어준 계기가 됐다.

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그러면서 남자친구를 "의지의 한국인"이라고 표현한 맹승지는 "자존심에 상처 하나도 받지 않고 '마음의 준비가 되면 와라. 내가 그때까지 여러 번 고백하겠다'는 마인드였다"고 전했다.

한편 맹승지는 지난 8월 SNS를 통해 의사인 남자친구와 함께 찍은 사진을 공개하며 열애 사실을 알렸다.