맹승지, ‘의사 남친♥’과 결혼 결심.."20차례 거절 끝에 인인"

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[스포츠조선 박아람 기자] 의사로 알려진 남자친구와 공개 열애 중인 코미디언 맹승지가 결혼을 준비할 계획이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

맹승지는 지난 18일 개인 계정에 '남친과 사귀게 된 썰'이라는 제목의 영상을 올렸다. 해당 영상에는 두 사람이 처음 인연을 맺은 순간부터 연인 사이로 발전하기까지의 이야기가 담겼다.

영상에서 맹승지는 남자친구의 거듭된 고백에도 약 20차례나 거절했다고 털어놨다. 그럼에도 남자친구는 꾸준히 호감을 드러냈고, 결국 맹승지도 마음을 열면서 두 사람의 만남이 시작됐다.

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남자친구의 적극적인 모습은 연애를 시작한 뒤에도 이어졌다. 교제한 지 불과 사흘 만에 맹승지가 살고 있던 일산으로 거처를 옮겼다는 일화도 공개됐다. 맹승지는 이 같은 에피소드를 통해 남자친구가 자신에게 보여준 진심을 전했다.

영상 공개 이후 두 사람의 관계를 응원하는 반응도 이어졌다. 한 누리꾼의 "결혼 하자"라는 댓글에 맹승지는 부끄러워하는 이모지를 남겼다.

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이어 다른 누리꾼이 "결혼하면 되지 않나요?"라고 댓글을 남기자, 맹승지는 "예에 당시엔 결혼 생각 없었긴 한데 이제 슬슬 준비해야지용ㅎㅎ"라고 답했다.

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앞서 맹승지는 개인 계정을 통해 남자친구의 존재를 공개하며 화제를 모았다. 남자친구는 개인 계정 프로필에 의사 가운을 착용한 사진을 올렸으며, 소개란에는 '원장'이라는 문구를 기재해 의료계 종사자라는 사실이 알려졌다.

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한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 예능 프로그램 '무한도전' 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

tokkig@sportschosun.com