[공식]장동민·홍진호·하석진 한판 붙는다…'데블스 플랜', 경력직들의 진검승부

사진제공=넷플릭스

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[스포츠조선 정빛 기자] 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 장동민, 홍진호, 하석진 등 두뇌 서바이벌 강자들이 총출동하는 역대급 라인업을 공개했다.

오는 11월 10일 공개되는 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌에서 활약한 기존 플레이어들과 새로운 참가자들이 단 한 명의 우승자를 가리는 서바이벌 예능이다.

이번 시즌에는 '서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌 프로그램에서 우승하거나 두각을 나타낸 출연자들이 참가한다. 여기에 신동, 재재, 넉살, 이도, 스텔라장과 사내 서바이벌 및 보드게임 대회에서 활약한 정원영까지 총 16명이 출연한다.

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특히 서바이벌 프로그램에서 5회 연속 우승한 장동민의 출연이 눈길을 끈다. 정종연 PD는 "장동민 씨는 두뇌 서바이벌 역사상 최강자"라며 "장동민 씨의 경이적인 플레이는 시청자 분들과 제작진에게 카타르시스를 안기기 때문에 함께 하고 싶었다"고 섭외 이유를 밝혔다.

이어 정 PD는 "서바이벌 우승 경험이 있는 플레이어들과 게임에서 중요한 변곡점을 만들어낼 만한 재능이 있는 플레이어들이 함께 한다"면서 "유경험자들의 경력과 두뇌 능력치가 워낙 출중하기 때문에 이 쟁쟁한 라인업에 맞서 경쟁할 새로운 플레이어들을 섭외하는데 있어서 많은 사전 조사와 테스트를 병행했다. 자신만의 독특한 재능을 가진 플레이어들을 찾아 지금의 라인업을 완성했다"고 설명했다.

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이번 시즌에는 16명의 플레이어가 감옥동과 생활동으로 나뉘어 생활하며 게임을 진행한다. 기존 서바이벌 출연자들과 새로운 참가자들이 형성할 연합과 대립이 주요 관전 포인트다.

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정 PD는 "상당수 플레이어들이 우승을 경험했기 때문에 탈락의 쓴맛보다는 승리의 영광에 익숙할 것"이라면서 "경력직 플레이어들이 위기의 순간 보여줄 능력과 서바이벌 예능 출연 경험은 없지만 뛰어난 능력의 새로운 플레이어들의 활약을 기대해 달라"고 전했다.

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게임 구성에도 변화를 줬다. 기존 두뇌 서바이벌에서 주로 활용된 수리, 논리 중심의 게임에서 벗어나 인문학적 요소를 강화했다. 정 PD는 "그동안 두뇌 서바이벌 하면 게임들이 굉장히 이과적이라는 느낌이 많았다"면서 "이번 시즌은 문과적인 요소들을 많이 적용해 신선한 재미를 느낄 수 있을 것"이라고 밝혔다.

마지막으로 정 PD는 "최고의 출연자들과 함께 했고 기대 이상의 서바이벌이 나왔다"면서 "시청자 분들의 기대를 만족시킬 수 있는 콘텐츠를 준비했으니 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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'데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 11월 10일 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com