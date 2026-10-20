"나도 아나운서랑 결혼한다"..양상국, 금연·금주 후 유재석 따라잡기 선언(뉴민상)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 양상국이 방송인 유재석을 롤모델로 꼽으며 남다른 포부를 전했다.

지난 19일 유튜브 채널 '뉴민상'에는 '박영진 양상국 허경환 [유민상 생일 특별 방송] 1부'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 생일을 맞은 유민상이 박영진, 양상국, 허경환 등 코미디언 동료들과 만나 유쾌한 시간을 보내는 모습이 담겼다

이날 동료들은 한층 달라진 유민상의 외모에 주목했다. 양상국은 유민상의 환한 얼굴을 바라보며 "담배 끊었냐. 옛날에 다크서클이 엄청 많았다"라고 놀라움을 드러냈다. 이에 허경환도 "형이 예전보다 많이 하얘졌다"라고 공감했고, 양상국은 "맞다. 형 진짜 많이 피웠다"라고 거들며 과거를 떠올렸다.

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그러던 중 양상국은 "우리 넷은 지금 아무도 담배 안 피우네?"라고 말하며 주변을 둘러봤다. 이어 자신 역시 금연 중이라는 사실을 밝히며 "나도 담배 끊었다. 한 달 됐다"라고 고백해 눈길을 끌었다.

허경환은 양상국의 갑작스러운 금연 선언에 이유를 물었다. 양상국은 "몸이 살짝 안 좋더라"라고 답하며 건강을 위해 담배를 끊게 됐다고 설명했다.

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그러자 허경환은 양상국의 금연을 또 다른 방향으로 해석해 웃음을 안겼다. 그는 "상국이 담배 안 피우고 술도 안 마시고 유재석이 형 따라하는 거냐"라고 물으며 양상국과 유재석을 연결 지었다. 금연과 금주라는 공통점을 짚어낸 허경환의 재치 있는 질문에 현장 분위기는 단숨에 달아올랐다.

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박영진 역시 "롤모델인 거냐"라고 거들었고, 허경환은 "역시 멋있다"라고 덧붙이며 양상국을 놀렸다. 건강을 위해 담배를 끊었다는 양상국의 고백이 어느새 유재석을 따라 하는 것 아니냐는 농담으로 번지면서 동료들 사이에 웃음이 끊이지 않았다.

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이에 양상국은 한술 더 떠 예상치 못한 발언으로 분위기를 정점으로 끌어올렸다. 나경은 아나운서와 결혼한 유재석을 염두에 둔 듯 "아나운서랑 결혼한다"라고 선언한 것. 금연과 금주에 이어 결혼 상대까지 유재석을 따라 하겠다는 듯한 양상국의 너스레에 현장은 폭소로 물들었다.