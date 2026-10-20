넷마블 '나 혼자만 레벨업:어라이즈', 글로벌 7000만 다운로드 돌파…2.5주년 업데이트 공개

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넷마블의 액션 게임 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'가 글로벌 누적 다운로드 7000만건을 돌파했다. 출시 이후 2년 반 동안 이용자층을 확대해 온 가운데 넷마블은 2.5주년을 맞아 신규 콘텐츠와 헌터를 추가하며 장기 흥행에 힘을 싣는다.

넷마블은 지난 19일 진행한 개발자 라이브 방송에서 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'의 글로벌 누적 다운로드 7000만건 돌파 소식을 전하고, 2.5주년 업데이트 주요 내용을 공개했다.

이번 업데이트에서는 메인 스토리 추가와 함께 주인공 성진우의 최대 레벨을 기존 160에서 170으로 확장한다. 신규 전직 '레퀴엠'도 선보인다. 4인 헌터 콘텐츠 '심층 격리 구역'과 제한 시간 내 최대한 많은 보스를 처치하는 '무한의 전장' 등 새로운 도전 요소도 추가한다. 성진우와 계승자, 헌터의 성장을 지원하는 '조각상' 콘텐츠도 공개했다.

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신규 캐릭터로는 수속성 버스터 '수호의 성벽 고건희'와 화속성 계승자 '송곳니 계승자 벨벳'이 등장한다. 넷마블은 7000만 다운로드 돌파를 기념해 헌터 및 전용 무기 선택권을 지급하는 이벤트도 진행한다.

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넷마블네오가 개발한 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'는 글로벌 누적 조회수 143억회를 기록한 웹툰·웹소설 '나 혼자만 레벨업' IP를 활용한 첫 게임이다. 2024년 국내외 서비스를 시작했으며, 정식 출시 약 10개월 만에 글로벌 누적 이용자 6000만명을 기록했다. 같은 해 대한민국 게임대상에서 대상을 수상했다.

누적 다운로드 7000만건은 원작 IP의 인지도와 액션 게임의 경쟁력이 글로벌 시장에서 이어지고 있음을 보여주는 지표다. 향후 장기 서비스 단계에서는 신규 이용자 유입뿐 아니라 기존 이용자가 꾸준히 머물 수 있도록 콘텐츠와 성장 체계를 얼마나 효과적으로 확장하느냐가 중요해질 전망이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com