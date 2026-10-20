NHN, '최애의 아이 Puzzle Star' 글로벌 사전예약 시작

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NHN이 인기 애니메이션 IP를 활용한 퍼즐 게임으로 글로벌 시장 공략에 나선다. 원작 캐릭터와 스토리를 퍼즐 플레이에 접목하고 코스튬과 오리지널 일러스트 등 팬덤을 겨냥한 콘텐츠를 앞세웠다.

NHN은 매치3 퍼즐 게임 '【최애의 아이】Puzzle Star'의 글로벌 사전예약을 시작했다고 20일 밝혔다. 모바일게임으로 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 서비스할 예정이며, 한국어와 일본어, 영어, 중국어 간체·번체 등 5개 언어를 지원한다.

'【최애의 아이】Puzzle Star'는 TV 애니메이션 '【최애의 아이】'를 기반으로 제작된 첫 공식 퍼즐 게임이다. 같은 블록을 연결해 제거하는 매치3 방식에 캐릭터별 고유 스킬과 연출을 더했다. 원작 애니메이션의 주요 에피소드를 돌아보는 '메모리 보드', 오리지널 의상을 활용한 코스튬 변경, 게임 전용 일러스트 등도 제공한다.

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글로벌 출시를 기념한 보상도 마련했다. 이용자들은 B코마치의 아이 코스튬과 꾸미기 아이템을 비롯해 스테이지 공략에 필요한 게임 아이템, 가챠 10회 분량의 다이아 등을 받을 수 있다. 원작 '【최애의 아이】'는 아카사카 아카와 요코야리 멘고가 함께 만든 작품으로, 연예계의 화려함과 이면을 다룬 이야기로 글로벌 팬덤을 형성했다. 2026년 1분기 TV 애니메이션 3기가 방영됐으며, 4기 제작도 확정됐다.

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NHN은 글로벌 서비스에 맞춰 모든 지역에서 게임명을 '【최애의 아이】Puzzle Star'로 통일했다. 원작의 인지도를 바탕으로 애니메이션 팬들을 게임 이용자로 끌어들이는 한편 캐릭터 수집과 꾸미기 요소를 통해 지속적인 플레이를 유도한다는 전략이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com