임정희, 미국 진출 실패에 솔직한 심경 "완성된 결과 없지만 재밌었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 임정희가 미국 진출에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.

19일 임정희의 유튜브 채널에서는 '불운의 아이콘? 임정희의 인생그래프'라는 제목의 영상이 게재됐다.

임정희는 그래프에 빗대 자신의 인생을 돌아봤다. 2005년 화려한 데뷔 후 활발하게 활동하던 임정희는 "2007~2008년에 미국 진출을 한다. 저희가 워낙 소울, R&B 음악을 좋아하다 보니 본고장에 가서 배우고 도전해보자 했다"며 "결과적으로 많은 분들이 아쉽다 하시는데 저는 재밌었다. 아레사 프랭클린 공연도 봤고 퍼렐, 니요 이런 분들 공연도 많이 봤다. 진짜 너무 감사한 건 그래미 위너인 아웃캐스트의 빅보이 님이 '사랑에 미치면' 랩 피처링도 해주시고 좋았다. 완성되어 있는 결과는 없지만 사람 임정희로서나 가수 임정희로서 좋은 경험들을 했다"고 밝혔다.

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임정희는 "(그래프가) 조금 많이 내려오긴 했지만 원점으로 돌아왔다"며 "미국 생활 정리하고 왔을 때는 방시혁 오빠와 '진짜일 리 없어'를 냈다. 공백 다음에 낸 앨범인데 지금까지도 많이 기억해주시지 않냐. 촘촘한 시간을 보내다 보니 이런 좋은 앨범을 만날 수 있지 않을까 싶다. 미국 진출의 절반의 성공이라 본다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com