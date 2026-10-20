28기 영숙, 두 자녀 교육 위해 美 생활 고민.."16기 상철에 민폐일 수도" ('계약결혼')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] '28기 영숙' 유진이 두 자녀의 교육과 생활 여건을 고려해 미국에서 양육하는 방안을 고민 중이라며, '16기 상철' 정환에게 부담을 줄까 걱정되는 속내를 털어놨다.

지난 19일(월) 밤 10시 30분에 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼' 4회는 닐슨코리아 전국 유료방송가구 기준 양사 합산 분당 최고 시청률 2.0%를 기록했다. 자체 최고 시청률 경신과 더불어 상승세를 증명하며 앞으로의 시청률 질주를 예고했다.

먼저 '첫 번째 계약부부' 정환과 유진은 전날 정환의 만취 이후 아침을 맞았다. 유진은 아침 일찍 일어나 식사를 준비했고, 정환은 전날 자신의 행동을 하나씩 확인하며 아내 유진의 눈치를 살폈다. 이후 두 사람은 유진이 준비해 온 커플룩을 입고 정환의 계획에 따라 동네 구경에 나섰다. 정환은 유진의 걸음에 속도를 맞추고 사진을 찍어주는 등 배려했고, 유진 또한 "일부러 속도도 맞춰주고 그런 게 눈에 보였다"라며 기분 좋아했다.

Advertisement

특히 두 사람은 자녀와 가족에 대한 진지한 이야기를 나누며 좀 더 깊어진 관계에 대해 생각했다. 유진에게 출산 과정에 대해 물은 정환은 여성들이 감당해야 하는 출산과 육아의 부담을 꼽으며 "내 아내는 아이를 안 낳아도 좋겠다"라는 속 깊은 생각을 전했다. 또한 자신의 두 아이가 정환을 어떻게 받아들일지 걱정하는 유진에게 "새 아빠가 아니라 좋은 삼촌으로 생각하면 된다. 결국 인간 대 인간이고 가족의 일원이다"라는 미국식 가족관을 전해 유진을 안도하게 했다. 이후 인터뷰에서 유진은 아이들 교육과 생활 여건을 고려해 미국에서 키우는 것을 고민 중이라며 "만약 잘된다면 (정환이) 대신 한국과 미국을 오가야 하는 상황이어서 오히려 제가 민폐일 수도 있을 것 같다"라고 속내를 털어놨다.

또한 정환은 유진에게 전날 밤 술에 취해 실수한 것이 없냐고 물으며 "가족같이 생각해서 그래. 아내로 그냥 생각하니 편하게 피곤할 때 자고 그랬나 보다"라고 속마음을 털어놨다. 동네 구경 후 두 사람은 울창한 삼림과 폭포가 있는 공원을 찾았고, 자신이 어린 시절 다이빙하며 놀던 곳을 알려준 정환은 유진과 자연스럽게 아이들 이야기를 나눠 가족이라는 단계로 한 발짝 나아가고 있음을 짐작하게 했다.

Advertisement

한편 5회 예고에서 정환은 운전 중 옆에서 잠든 유진을 보며 한숨을 내쉬었고 "결혼하면 가장 불편한 점 하나가 차 타고 다닐 때"라고 불만을 나타냈다. 급기야 따로 취침하겠다는 의사를 내비쳐, 앞으로 펼쳐질 복잡한 부부의 세계에 대한 궁금증을 높였다.