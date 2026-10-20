[인터뷰①] 박보경 "사람 소중히 여기는 박부장에 매료..감독 원픽 받고 참여"('로또1등')

사진=엘줄라이엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박보경(45)이 "윤영빈 감독이 직접 픽한 배우가 나라고 하더라"고 말했다.

티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)에서 홍성인터내셔널 영업부의 어른이자 부장 박현숙을 연기한 박보경. 그가 20일 오전 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 스포츠조선과 만나 '로또 1등도 출근합니다' 종영 소감을 전했다.

박보경은 "어제(19일) 윤영빈 감독과 저녁을 먹었다. 작품이 잘 끝나고 서로 밥 한 번 먹자고 했는데 드디어 만났다. 윤 감독이 '이렇게 마무리 되는 건가' 싶다며 '아직 떠날 생각이 없는데'라며 아쉬워하더라. 나 또한 그 감정에 동의했다. 아직 떠나 보내고 싶지 않은데 이렇게 마무리가 됐나 싶은 생각이 들었다. 윤 감독이 이 작품을 촬영 할 때부터 '이 작품 정말 재미있게 잘 만들거야'라고 했는데 그 말처럼 잘 끝난 것 같아 기쁘다"고 곱씹었다.

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그는 "윤 감독과 동갑 친구다. 이번 작품을 통해 친구가 됐는데, 처음에 나를 캐스팅할 때 웃픈 사연이 있었다고 한다. 박 부장 역으로 캐스팅을 고민할 당시 스태프들이 나를 정말 많이 추천해줬다고 했는데 그 때는 내 작품을 보지 못했기도 했고 나에 대해 잘 몰라서 시큰둥했다고 하더라. 본인이 새로운 배우를 찾아보겠다고 큰소리쳤다가 나를 발견했다더라. '우씨왕후'라는 작품을 보고 '이 배우다'라고 했는데 알고보니 그게 스태프들이 추천한 나였던 것이다. 늦었지만 그래도 내게 '너는 내가 뽑은 배우야'라고 당당히 말하더라"고 웃었다.

박보경은 '로또 1등도 출근합니다'를 선택한 이유에 대해서도 확고했다. 그는 "보통 작품을 제안 받으면 두 번 세 번 정도 읽고 작품을 결정하는데 이 작품은 처음부터 술술 읽혔고 바로 출연하고 싶더라. 처으므로 내가 먼저 적극적으로 어필했던 작품이다. 나는 회사 생활을 안 해 봤는데 이 작품 대본을 보면서 '보통의 회사 생활은 이렇게 하는 구나' 싶었다. 특히 박 부장 캐릭터는 일도 잘하지만 같이 일하는 사람을 소중하게 생각하는 지점이 너무 좋았다. 어떻게 보면 빌런처럼 보이다가도 결과적으로 빌런이 아닌 것도 좋아서 이 작품에 꼭 참여하고 싶었다"고 밝혔다.

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서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com