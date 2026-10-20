[인터뷰②] 박보경 "로또 맞은 청룡 수상..'대학로 여배우 전설' 됐다는 친구 말에 울컥"('로또1등')

사진=엘줄라이엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박보경(45)이 "대학로 여배우들의 전설이 됐다는 칭찬에 더욱 정진하려고 마음 먹었다"고 말했다.

박보경은 20일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 박보경은 극 중 홍성인터내셔널 영업부의 어른이자 부장 박현숙을 연기했다.

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박보경은 제5회 청룡시리즈어워즈에서 '레이디 두아'를 통해 여우조연상을 수상한 이후 많은 화제를 모은 바, 차기작인 '로또 1등도 출근합니다' 역시 많은 관심을 받게 됐다. 이에 "워낙 촬영 때부터 '우리 시리즈 잘 될거야' 기대감이 있었다. 상을 받기 전 촬영을 끝낸 작품이었고 실제로 촬영 때도 너무 재미있게 다들 최선을 다하며 작품에 임해서 자신감이 있었다. 혹여 시청률이 잘 나오지 않더라도 우리는 최선을 다했기 때문에 만족한다고 여겼던 작품이기도 하다. 그래서 상을 받은 뒤 작품이라고 크게 부담을 갖지는 않았다"고 답했다.

그는 "나의 장점이자 단점이 단순하다는 것이다. 청룡시리즈어워즈에서 상을 받은 것도 이제 내겐 지나간 일 중 하나가 됐다. 여전히 나는 일이 중요하고 같이 함께한 사람이 중요하다. 그리고 다음 작품을 기대하고 있다. 먼저 상을 받은 선배들이 내게 해 준 말이 '딱 1년은 좋다'라는 말이었다. 대신 상 덕분에 새로운 작품의 기회가 주어지고 그런 기회가 열릴 때 더 열심히 잘 하라는 조언을 해줬다"며 "올해 내겐 정말 로또를 받은 것과 같은 시간을 보내게 된 것 같다. 청룡시리즈어워즈 후보가 됐을 때도 감히 내가 상을 받을 수 있을 것이라고 상상도 못했다. 정말 배우들은 제목 따라 인생이 흘러 가는 것 같다. '레이디 두아'를 통해서는 '레이디'가 됐고 '로또 1등도 출근합니다'를 통해서는 정말 인생 최고의 로또를 맞은 것처럼 영광스러운 상을 받게 됐다"고 감사의 마음을 전했다.

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청룡시리즈어워즈 당시 현장에서 함께 눈물을 흘려준 남편 진선규의 이야기도 빠지지 않았다. 박보경은 "그렇게 남편이 울지 몰랐고 내가 상을 받아서 놀랐다. 남편이지만 너무 고마운 사람이다. 자신이 상을 받을 때보다 더 좋아해주고 함께 기뻐하고 울어줬다. 남편은 자신의 첫 수상이었던 제38회 청룡영화상 남우조연상 수상 소감을 아직도 모니터하지 못하고 있다. 많이 창피하다고 그랬는데 나도 그 마음을 이제는 이해하게 됐다. 나도 아직 내 수상 소감을 못 보고 주변 지인들이 축하해주고 사진과 영상을 보내주는 것만 겨우 봤다. 남편에게도 '오늘부터 1일'이라고 했는데 아마 그렇게 말을 하고선 내면 깊숙하게 남편에게 미안한 마음도 계속 컸던 것 같다. 청룡시리즈어워즈가 7월 31일 개최됐었는데, 그날 이후 실제로 디데이를 계산해 남편과 이야기를 나누곤 한다. 디데이 계산해주는 어플을 깔고 '오늘부터 1일'을 입력해 계산 중인데, 남편과 이제 82일째 새로 사랑을 키워하고 있다. 조만간 100일이지만 따로 기념하진 않더라도 우리 부부는 이렇게 그날을 기억하고 있다"고 웃었다.

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그는 "얼마 전에 지인들과 식사하는 자리가 있었는데 친구 중 한 명도 우리처럼 배우 부부다. 아내가 나처럼 육아 때문에 잠시 일을 못하고 있는데, 그 친구 아내가 내 수상을 너무 축하해주면서 '배우인 나보다 누나를 더 응?c고 좋아한다'고 하더라. '누나는 대학로 여배우들의 전설이 됐다'라는 말도 해줬는데 내가 정말 그런 사람이 될 줄 몰랐다. 그 말에 너무 울컥하기도 했고 감사하고 더 열심히 해야겠다는 다짐도 동시에 하게 됐다"고 덧붙였다.

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서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com