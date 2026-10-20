[인터뷰③] 박보경 "'우리 부장 이 작품 봐야 하는데' 반응 인상적..현실 직장 어떻길래?"('로또1등')

사진=엘줄라이엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박보경(45)이 "'우리 부장이 이 시리즈 봐야 한다'라는 댓글 반응이 가장 인상적이었다"고 말했다.

박보경은 20일 오전 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본) 인터뷰에서 홍성인터내셔널 영업부의 어른이자 부장 박현숙 역을 연기한 과정을 털어놨다.

박보경은 "일단 내가 부장인데 알고보면 부하 직원들이 다 연기 선배들이다. 그래서 흰머리 분장도 했다. 밑에 사람들이 나를 어떻게 봐주느냐에 따라 권위가 생기지 않냐? 확실히 박 부장은 주변에서 만들어준 것 같다"며 말문을 열었다.

Advertisement

그는 "가정 먼저 박 부장에게 뭐가 가장 부럽나 생각을 했을 때 나에게 없는 부분이 있더라. 직원들을 두 수 앞을 바라보는 시각이 너무 부럽더라. 또 박 부장은 인간에 대한 관심이 큰 사람인데 그런 부분이 좋아보였다"며 "실제로 나는 허당이다. 그동안 나는 악역을 많이 했는데, 힘들다기 보다는 모든 캐릭터를 이해하고 싶은 마음이 큰 배우라 악역도 이해해 보려고 노력한다. 그런 지점에서 오랜만에 선역이라는 것도 마음에 들었다"고 밝혔다.

실제로 '로또 1등도 출근합니다' 공개 직후 박 부장에 대해 '유니콘 상사'라는 반응이 폭발적이었다. 이에 대해 "지인들이 보내준 재미있는 댓글 중에 '우리 부장, 차장이 이 시리즈를 봐야 하는데'라는 말이 엄청 많더라. 나는 회사 생활을 안 해봐서 그런 댓글을 볼 때 '도대체 어떻길래?'라는 생각이 먼저 들더라. 그런데 또 한편으로는 나 역시 현장에서 좋은 감독, 배우, 스태프들을 만나면 '꿈의 일터'라는 말을 하곤 하는데 그런 맥락에서 이런 반응이 이해가 되기도 했다. 사람을 소중하게 생각하는 사람이 박 부장이다. 나도 함께 일하는 현장의 사람을 소중하게 느껴야 한다는 가르침을 배웠다. 아마 많은 상사들이 이 작품을 보고 그런 생각을 하지 않았을까 싶다"고 전했다.

Advertisement

서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com