[SC인터뷰] "여보♥~ 오늘부터 82일"…박보경, '로또 1등'이 된 대학로의 전설(종합)

사진=엘줄라이엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 대학로의 전설이 된 배우 박보경(45)이 로또 1등보다 더 값진 열정을 고백했다.

티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)에서 홍성인터내셔널 영업부의 어른이자 부장 박현숙을 연기한 박보경. 그가 20일 오전 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 스포츠조선과 만나 '로또 1등도 출근합니다'를 통해 인생캐를 경신한 소회를 밝혔다.

'로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 작품인 '로또 1등도 출근합니다'는 '로또 당첨'이라는 판타지적 설정에 현실적인 직장인의 고민과 성장을 담아내며 '팀장판 미생'으로 입소문을 탔고 전 회차 공개 이후에도 티빙 주간·주말 구독 기여 순위 1위를 차지하며 흥행을 이어가고 있다.

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특히 '로또 1등도 출근합니다'는 조직의 흐름과 사람 사이의 관계를 두루 살피는 베테랑 상사로 완벽 변신한 박보경의 존재감이 빛을 발했다. 현실적인 직장인의 얼굴과 노련한 리더십을 동시에 지닌 인물로, 작품의 생활감 넘치는 오피스 서사에 무게와 리듬을 더한 것. 지난 7월 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'를 통해 여우조연상을 수상하며 인생 최고의 전성기를 맞은 박보경은 '로또 1등도 출근합니다'를 통해 전작과 다른 새로운 얼굴은 물론 밀도 높은 열연으로 시리즈의 흥행을 견인했다.

사진=엘줄라이엔터테인먼트

이날 박보경은 "어제(19일) 윤영빈 감독과 저녁을 먹었다. 작품이 잘 끝나고 서로 밥 한 번 먹자고 했는데 드디어 만났다. 윤 감독이 '이렇게 마무리 되는 건가' 싶다며 '아직 떠날 생각이 없는데'라고 아쉬워하더라. 나 또한 그 감정에 동의했다. 아직 떠나 보내고 싶지 않은데 이렇게 마무리가 됐나 싶은 생각이 들었다. 윤 감독이 이 작품을 촬영 할 때부터 '이 작품 정말 재미있게 잘 만들거야'라고 했는데 그 말처럼 잘 끝난 것 같아 기쁘다"고 곱씹었다.

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그는 "윤 감독과 동갑 친구다. 이번 작품을 통해 친구가 됐는데, 처음에 나를 캐스팅할 때 웃픈 사연이 있었다고 한다. 박 부장 역으로 캐스팅을 고민할 당시 스태프들이 나를 정말 많이 추천해줬다고 했는데 그 때는 내 작품을 보지 못했기도 했고 나에 대해 잘 몰랐다고 하더라. 본인이 새로운 배우를 찾아보겠다며 일단 추천을 안 받았는데 우연히 '우씨왕후'라는 작품을 보고 내가 보였다고 하더라. '이 배우다'라며 제작진에 알렸는데 알고보니 그게 스태프들이 추천한 나였던 것이다. 지금은 나에게 '너는 내가 뽑은 배우야'라고 당당히 말하더라"고 웃었다.

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사진=엘줄라이엔터테인먼트, 티빙

박보경은 '로또 1등도 출근합니다'를 선택한 이유에 대해서도 '사람'이라고 정의했다. 그는 "보통 작품을 제안 받으면 두 번 세 번 정도 읽고 작품을 결정하는데 이 작품은 처음부터 술술 읽혔고 바로 출연하고 싶더라. 처음으로 내가 먼저 적극적으로 어필했던 작품이다. 나는 회사 생활을 안 해 봤는데 이 작품 대본을 보면서 '보통의 회사 생활은 이렇게 하는 구나' 싶었다. 특히 박 부장 캐릭터는 일도 잘하지만 같이 일하는 사람을 소중하게 생각하는 지점이 너무 좋았다. 어떻게 보면 빌런처럼 보이다가도 결과적으로 빌런이 아닌 것도 좋아서 이 작품에 꼭 참여하고 싶었다"고 답했다.

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그는 "일단 내가 부장인데 알고보면 부하 직원들이 다 연기 선배들이다. 그래서 흰머리 분장도 했다. 밑에 사람들이 나를 어떻게 봐주느냐에 따라 권위가 생기지 않냐? 확실히 박 부장은 주변에서 만들어준 것 같다. 먼저 박 부장에게 뭐가 가장 부럽나 생각을 했을 때 나에게 없는 부분이 있더라. 직원들을 두 수 앞을 바라보는 시각이 너무 부럽더라. 또 박 부장은 인간에 대한 관심이 큰 사람인데 그런 부분이 좋아보였다"며 "실제로 나는 허당이다. 그동안 나는 악역을 많이 했는데, 힘들다기 보다는 모든 캐릭터를 이해하고 싶은 마음이 큰 배우라 악역도 이해해 보려고 노력했다. 그런 지점에서 오랜만에 선역이라는 것도 마음에 들었다"고 밝혔다.

실제로 '로또 1등도 출근합니다' 공개 직후 박 부장에 대해 '유니콘 상사'라는 반응이 폭발적이었다고. 이에 "지인들이 보내준 재미있는 댓글 중에 '우리 부장, 차장이 이 시리즈를 봐야 하는데'라는 말이 엄청 많더라. 나는 회사 생활을 안 해봐서 그런 댓글을 볼 때 '도대체 어떻길래?'라는 생각이 먼저 들더라. 그런데 또 한편으로는 나 역시 현장에서 좋은 감독, 배우, 스태프들을 만나면 '꿈의 일터'라는 말을 하곤 하는데 그런 맥락에서 이런 반응이 이해가 되기도 했다. 사람을 소중하게 생각하는 사람이 박 부장이다. 나도 함께 일하는 현장의 사람을 소중하게 느껴야 한다는 가르침을 배웠다. 아마 많은 상사들이 이 작품을 보고 그런 생각을 하지 않았을까 싶다"고 말했다.

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제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 식전 레드카펫 행사에 참석한 진선규 박보경 부부의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 여우조연상을 수상한 박보경과 남편 진선규가 놀라고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여우조연상을 수상한 박보경. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈에서 '레이디 두아'를 통해 여우조연상을 수상한 이후 많은 화제를 모은 박보경. 차기작인 '로또 1등도 출근합니다' 역시 많은 기대와 관심 속에서 공개됐고 그 기대는 실망시키지 않았다. 전작의 이미지를 벗은 새로운 얼굴로 시청자에 각인됐다. 박보경은 "워낙 촬영 때부터 '우리 시리즈 잘 될거야' 기대감이 있었다. 상을 받기 전 촬영을 끝낸 작품이었고 실제로 촬영 때도 너무 재미있게 다들 최선을 다하며 작품에 임해서 자신감이 있었다. 혹여 시청률이 잘 나오지 않더라도 우리는 최선을 다했기 때문에 만족한다고 여겼던 작품이기도 하다. 그래서 상을 받은 뒤 작품이라고 크게 부담을 갖지는 않았다"고 털어놨다.

그는 "나의 장점이자 단점이 단순하다는 것이다. 청룡시리즈어워즈에서 상을 받은 것도 이제 내겐 지나간 일 중 하나가 됐다. 여전히 나는 일이 중요하고 같이 함께한 사람이 중요하다. 그리고 다음 작품을 기대하고 있다. 먼저 상을 받은 선배들이 내게 해 준 말이 '딱 1년은 좋다'라는 말이었다. 대신 상 덕분에 새로운 작품의 기회가 주어지고 그런 기회가 열릴 때 더 열심히 잘 하라는 조언을 해줬다"며 "올해 내겐 정말 로또를 받은 것과 같은 시간을 보내게 된 것 같다. 청룡시리즈어워즈 후보가 됐을 때도 감히 내가 상을 받을 수 있을 것이라고 상상도 못했다. 정말 배우들은 제목 따라 인생이 흘러 가는 것 같다. '레이디 두아'를 통해서는 관심을 갖게된 '레이디'가 됐고 '로또 1등도 출근합니다'를 통해서는 정말 인생 최고의 로또를 맞은 것처럼 영광스러운 상을 받게 됐다"고 감사의 마음을 전했다.

청룡시리즈어워즈 당시 현장에서 함께 눈물을 흘려준 남편 진선규의 이야기도 빠지지 않았다. 박보경은 "그렇게 남편이 울지 몰랐고 내가 상을 받아서 놀랐다. 남편이지만 너무 고마운 사람이다. 자신이 상을 받을 때보다 더 좋아해주고 함께 기뻐하고 울어줬다. 남편은 자신의 첫 수상이었던 제38회 청룡영화상 남우조연상 수상 소감을 아직도 모니터하지 못하고 있다. 많이 창피하다고 그랬는데 나도 그 마음을 이제는 이해하게 됐다. 나도 아직 내 수상 소감을 못 보고 주변 지인들이 축하해주고 사진과 영상을 보내주는 것만 겨우 봤다. 남편에게도 '오늘부터 1일'이라고 했는데 아마 그렇게 말을 하고선 내면 깊숙하게 남편에게 미안한 마음도 계속 컸던 것 같다. 청룡시리즈어워즈가 7월 31일 개최됐었는데, 그날 이후 실제로 디데이를 계산해 남편과 이야기를 나누곤 한다. 디데이 계산해주는 어플을 깔고 '오늘부터 1일'을 입력해 계산 중인데, 남편과 이제 82일째 새로 사랑을 키워하고 있다. 조만간 100일이지만 따로 기념하진 않더라도 우리 부부는 이렇게 그날을 기억하고 있다"고 너스레를 떨었다.

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이어 "얼마 전에 지인들과 식사하는 자리가 있었는데 친구 중 한 명도 우리처럼 배우 부부다. 아내가 나처럼 육아 때문에 잠시 일을 못하고 있는데, 그 친구 아내가 내 수상을 너무 축하해주면서 '배우인 나보다 누나를 더 응원하고 좋아한다'고 하더라. '누나는 대학로 여배우들의 전설이 됐다'라는 말도 해줬는데 내가 정말 그런 사람이 될 줄 몰랐다. 그 말에 너무 울컥하기도 했고 감사하고 더 열심히 해야겠다 다짐도 동시에 하게 됐다"고 덧붙였다.

사진=엘줄라이엔터테인먼트

'로또 1등도 출근합니다'는 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com