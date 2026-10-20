심형래, ‘디 워’ 해외서 난리 나자..이경애 “2000만원 받기로 했다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 겸 영화감독 심형래가 영화 '디 워'의 해외 역주행에 놀라움과 감사함을 전한 가운데, 코미디언 이경애가 심형래에게 약속받은 2000만원을 언급해 웃음을 안겼다.

20일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '소문난 님과 함께' 코너에는 코미디언 김학래, 심형래, 배영만, 이경래, 이경애가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 대화에서는 최근 온라인동영상서비스(OTT)에서 다시 주목받고 있는 영화 '디 워'가 화제로 떠올랐다. 이경애는 심형래를 향해 "심형래 오빠가 역주행해서 '디워'가 난리도 아니지 않나. 그래서 잘되면 오빠가 2천만원 준다더라. '디워'가 빨리 다시 상영돼야한다"고 말하며 기대감을 드러냈다.

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이경애는 과거 심형래가 후배들에게 베풀었던 일화도 공개했다. 그는 당시 코미디언들이 방송에 자주 출연하더라도 경제적으로 넉넉하지는 않았다고 회상하며, 심형래가 인기를 얻고 많은 수입을 올리던 시절 동료들을 챙겼다고 설명했다. 특히 희극인실에 있던 50~60명가량의 후배를 위해 간식을 마련해 주곤 했다고 전했다.

이후 '디 워'의 역주행을 기념해 한턱을 내야 하는 것 아니냐는 이야기가 나오자 이경애는 다시 한 번 2000만원 약속을 꺼냈다. 그러자 심형래는 "자꾸 그 얘기 하냐. 내가 개인적으로 잘 되면 주지 당연히. 잘 되면 주는데 미리 얘기하지마라"라고 받아쳐 출연진을 웃게 했다.

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tokkig@sportschosun.com