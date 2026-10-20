황신혜, 드레스 입은 87세 母 장수 사진에 "나도 밝게 마지막 장식하고파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황신혜가 화려한 드레스를 입고 장수 사진을 촬영한 어머니를 떠올리며 자신도 밝은 모습으로 마지막을 남기고 싶다는 바람을 전했다.

오는 21일 방송되는 KBS 2TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 마을 어르신들 장수 사진 촬영에 나선 싱글즈의 모습이 그려진다.

이날 황신혜는 신계숙의 염색을 해주던 도중 대형 사고를 친다. 마을 어르신들에게 장수 사진을 직접 찍어드리기로 한 싱글즈는 사진 촬영에 앞서 염색도 해드리자는 황신혜의 제안에 따라 신계숙을 모델 삼아 연습에 나선다. 평소 셀프 염색 경험이 많은 황신혜는 자신만만하게 염색을 주도하지만, 염색약이 신계숙의 얼굴 곳곳과 팔에까지 묻으며 예상치 못한 참사가 벌어진다. 수습할수록 더 엉망이 되어 가는 대환장 염색 사태에 모두가 진땀을 뺀다.

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이후 싱글즈는 장수 사진 촬영 노하우를 배우기 위해 사진관을 찾는다. 어르신들의 장수 사진을 직접 찍어드리기로 한 싱글즈는 사진사에게 카메라 조작법부터 자연스러운 표정을 끌어내는 비법까지 전수받는다. 한편 싱글즈는 AI로 구현한 본인들의 장수 사진을 보며, "상상이 안 된다"고 먼 훗날의 모습에 대한 솔직한 속내를 털어놓는다. 또한 세 사람은 저마다 어떤 모습으로 장수 사진을 남기고 싶은지 이야기를 나눈다. 황신혜는 "어머니가 화려한 드레스를 입고 장수 사진을 촬영하셨다"며 자신 역시 "밝은 모습으로 마지막을 장식하고 싶다"는 바람을 전한다.

출사 연습에 나선 싱글즈가 특별 모델들을 초대한다. 포천아트밸리를 찾은 싱글즈는 화강암 절벽 아래 에메랄드빛 천주호가 펼쳐진 절경에 감탄한다. 이곳으로 절친들을 부른 싱글즈는 우정 사진을 찍으며 좋은 시간을 보낸다. 취향이 잘 맞는 황신혜의 친구부터 사업의 첫걸음에 든든한 힘이 된 신계숙의 친구, 중학생 때부터 우정을 이어온 양정아의 친구까지 모두가 한자리에 모인다. 이어 절친들만 아는 싱글즈의 과거가 공개되는데, 특히 방송인을 꿈꾸던 신계숙이 자취방에 캠코더까지 설치했던 일화가 폭로되며 현장은 웃음바다가 된다.

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장수 사진 특훈과 절친들의 우정으로 채운 하루는 10월 21일 수요일 저녁 7시 40분 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.