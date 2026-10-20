'빚만 6억' 윤남노, 식당 개업후 '月수입 80만원' 충격 "직원 식비만 500만원 써"

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[스포츠조선 김소희 기자] 윤남노 셰프가 지난달 월급으로 80만 원을 받았다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

지난 19일 유튜브 채널 스튜디오슬램에는 '돈 못 모으시는 분들 보세요… 대리 반성하게 되는 효남 아부지의 현실 재테크 강의 (캠핑 요리, 강원도 맛집)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 윤남노와 박효남이 음식에 관한 이야기는 물론, 현실적인 돈 관리와 재테크에 대해서도 솔직한 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이날 윤남노는 최근 개업한 레스토랑에 관한 이야기를 나누던 중 자신의 수입을 공개했다. 그는 "제가 월급이 없다. 저번달에는 80만원 (벌었다)"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 식당을 운영하는 사장임에도 월급이 제대로 정해져 있지 않은 상황이 드러나자 박효남은 곧바로 현실적인 조언을 건넸다.

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박효남은 "월급을 본인이 정해야 된다. 직원들 월급 말고 사장도 월급 있어야 한다"라고 강조했다.

그러자 윤남노는 지난달 월급이 80만 원에 그친 이유를 설명했다. 그는 "생각해보니까 80만원 나온 이유가 먹는 걸로 카드값이 500만원이 나왔다"면서 "애들 밥 먹고 사준 거다. 저 혼자 먹은 건 아니"라고 해명했다. 직원들과 함께 식사하거나 음식을 사주는 데 상당한 금액을 지출했다는 것.

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윤남노의 이야기를 들은 박효남은 "애들 사준 게?"라고 되물으며 놀라움을 감추지 못했다. 예상보다 큰 식비 지출에 한동안 말을 잇지 못한 그는 다시 한번 돈 관리의 중요성을 강조했다. 직원들을 챙기는 것도 좋지만, 자신의 수입과 지출을 명확하게 구분하고 저축할 돈부터 확보해야 한다는 취지였다.

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박효남은 "거기서 월급을 정하라. 100만원이 됐든 200만원이 됐든 월급을 정해서 적금을 들어라"라고 구체적인 방법까지 제시했다. 이어 "하면 보람도 있지만 '아 그때 아버지 말이 맞구나'할 것"이라고 덧붙이며 윤남노가 꾸준히 저축하는 습관을 들이도록 조언했다. 막연하게 돈을 아끼라는 말 대신 월급을 일정하게 정하고 적금에 가입하는 방식으로 자산을 관리하라는 현실적인 충고였다.

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하지만 윤남노의 반응은 박효남의 예상과 달랐다. 그는 "저는 맛있는 것만 먹어도 좋다"라고 말하며 음식에 대한 애정을 드러냈다. 돈을 모으는 일보다 맛있는 음식을 즐기는 데 더 큰 만족감을 느낀다는 솔직한 대답에 박효남은 답답함을 감추지 못했다.

결국 박효남은 "여기 앉아봐"라고 말한 뒤 윤남노를 붙잡고 본격적인 재테크 강의에 나섰다. 후배의 소비 습관을 걱정하는 선배 셰프의 진심 어린 조언과 이에 아랑곳하지 않는 윤남노의 모습이 대비되며 웃음을 자아냈다.

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한편 윤남노는 최근 서울 압구정에 레스토랑을 오픈했다. 그는 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 식당 개업 과정에서 약 6억 원 규모의 대출을 받았다고 밝힌 바 있다. 그는 당시 "제 월급은 없다. 대출 이자가 나가니까"라고 털어놓으며 현실적인 고충을 전해 화제를 모았다.