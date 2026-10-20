28기 광수, 정희와 결별 뒤 직접 입 열었다 "소중했던 분 상처받지 않길..추측 자제"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 28기 광수가 정희와 결별한 뒤 이어지는 추측성 반응에 자제를 요청하며 상대를 향한 배려를 드러냈다.

지난 16일 유튜브 채널 '100상엽'에는 '아재쓰 토크 | 연애전쟁 리뷰(feat. 나솔커플편)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 28기 광수가 친구와 JTBC '연애전쟁'을 시청하며 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

영상이 공개된 후 일부 네티즌들이 광수의 리뷰 발언을 최근 결별한 28기 정희와의 관계에 빗대어 해석하는 댓글을 남기자, 광수는 다음 날 직접 입장을 밝혔다.

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광수는 "채널에 관심 가져주셔서 진심으로 감사드린다. 이렇게 글로 직접 인사드리는 건 처음인 것 같은데, 죄송하지만 한 가지 부탁을 드리고 싶어 남기게 됐다"고 전했다.

이어 "칭찬이든 쓴소리든, 댓글은 나와 이 채널 영상에 대해서만 남겨주시길 한동안만이라도 꼭 부탁드린다"며 "사실과 다른 추측성 글은 삼가주시면 감사하겠다"고 당부했다.

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그러면서 "내게 가장 소중했고 감사한 분이 이로 인해 상처받는 일은 절대 없었으면 한다. 부탁드린다. 더 좋은 콘텐츠로 보답하겠다"고 밝혔다.

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광수와 정희는 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집 28기에 출연해 최종 커플이 됐다. 방송이 끝난 뒤에는 실제 연인으로 발전했다고 밝혀 많은 관심과 응원을 받았다.

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두 사람은 이후 각종 예능 프로그램과 유튜브 채널에 함께 출연하며 애정을 드러냈다. 지난 3월에는 한 유튜브 채널을 통해 재혼에 대한 생각도 밝힌 바 있다.

그러나 최근 한 네티즌이 정희의 SNS 게시물에 "헤어지셨나요. 응원했었는데"라는 댓글을 남기자 정희는 "네, 헤어졌어요. 그동안 응원해 주셔서 감사했습니다"라고 답하며 결별 사실을 직접 알렸다.

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또한 두 사람은 각자의 SNS에 올렸던 커플 사진과 영상을 모두 삭제했으며, 서로의 계정도 언팔로우한 상태다.