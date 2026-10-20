임라라, 쌍둥이 두고 홀로 韓 떠났다 "불안한 미래에 결심, ♥손민수에 고마워"

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[스포츠조선 이우주 기자] '엔조이커플' 임라라가 도전을 위해 중국 상하이로 떠났다.

20일 임라라는 "쌍둥이 엄마가 계속 도전하는 이유"라며 "이번에 저희 엔조이커플이 방송미디어통신위원회와 한국전파진흥협회의 지원을 통해 2026년 '크리에이터 글로벌 파트너십 사업'에 선정되어 상하이 엑스포에 참여하게 되었다"고 밝혔다.

임라라는 "강단이가 너무 예뻐서 곁에만 있고 싶다가도 문득 미래에 대한 막연한 불안함이 찾아왔다"며 "육아에 방송에 회사 일까지, 부족한 시간이었지만 틈틈이 자료를 준비하고, 직접 면접까지 보고 이렇게 상하이까지 가게 되었다"고 훌쩍 상하이로 떠난 이유를 밝혔다.

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"엄마로서도, 크리에이터로서도 오늘도 열심히 성장해보겠다"는 임라라는 "무엇보다, 아내의 도전을 누구보다 응원해 주고 일하면서 강단이까지 든든하게 지켜주는 우리 남편! 너무 고맙다"며 자신의 도전을 지지해준 손민수에 고마운 마음을 드러냈다.

한편, 엔조이커플 임라라와 손민수는 지난 2023년 결혼, 지난해 10월 쌍둥이 남매를 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com