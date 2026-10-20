[SC인터뷰]"각오하고 칼춤 췄다"…정재호, '더 커뮤니티2' 빌런 벡터의 속사정(종합)

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] 누군가는 생존을 위해 연대하고, 누군가는 자신의 가치를 지키기 위해 고군분투한다. 그러나 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')에서 유일한 1인 팀 '블랙'으로 들어선 정재호에게 주어진 숙명은 전혀 달랐다. 바로 타운의 평화를 깨뜨리고, 갈등을 부추겨 전쟁을 일으켜야만 살아남는 군수업자 '벡터'.

정재호는 방영 내내 가장 미움받는 플레이어였다. 겉으로는 평화를 이야기했지만, 실제로는 전쟁이 벌어질수록 유리해지는 역할이었다. 평화로운 유통업자의 탈을 쓴 채 뒤로는 전쟁 수익을 독식하니, 다른 참가자들과 이해관계가 충돌할 수밖에.

하지만 최근 서울 양천구 목동 스포츠조선 사옥에서 만난 정재호는 화면 속 벡터와는 사뭇 다른 모습이었다. 자신의 플레이에서 아쉬웠던 점을 솔직하게 인정하는 한편, 다른 참가자들을 향한 미안함과 프로그램에 대한 남다른 애정도 드러냈다.

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또한 스스로를 사람들과 어울리기 좋아하는 'ENFJ'라고 소개한 만큼, 인터뷰 내내 밝고 유쾌한 모습이었다. 비록 프로그램에 과몰입한 20년 지기 친구들마저 등을 돌렸다며 엄살을 떨긴 했지만 말이다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

지난 9일 최종화가 공개된 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 이해관계를 가진 참가자들이 자원을 확보하고 거래하며 생존을 겨루는 사회 실험 서바이벌이다. 정작 이 무대에서 정재호가 맡은 역할은 본래의 성격과 정반대였다. 사람들과 어울리기보다 갈등의 불씨를 지펴야 했고, 때로는 다른 참가자들의 날 선 원망까지 온몸으로 받아내야 했다.

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실제 벡터의 가장 큰 특징도 '평화주의자와 군수업자 사이의 기묘한 모순'이었다. 공식 포스터 문구부터 "저는 평화를 원합니다"였지만, 실상은 전쟁을 통해 수익을 얻는 군수업자였다.

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정재호는 "무기상이 평화를 원한다는 말은 거짓이 아니었다"며 웃음을 터뜨리며 "평화가 오래 유지되어야 주민들이 안심하고, 주민이 많아져야 라이프가 고갈되면서 전쟁에 대한 공포가 극대화된다. 그래야 전쟁이 터졌을 때 군수업자가 챙기는 상금도 커진다"고 밝혔다.

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평화를 바라는 척하면서도 결국 전쟁의 파국을 유도해야 하는 모순, 이는 프로그램이 보여주려 했던 현실 사회의 단면이기도 했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

사실 '블랙'은 서바이벌 악역을 넘어 프로그램의 기획 의도와직결된 상징이었다. 정재호는 "블랙이 너무 사기캐 아니냐는 생각이 들었다. 촬영이 끝난 뒤 PD님께 우선 왜 거래소나 마켓이 아니라 '플랫폼'이냐고 여쭤봤다"며 제작진의 설계를 설명했다.

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"현실의 거대 플랫폼 기업들이 있다. 쿠팡, 메타, 아마존, SNS, 인스타그램 등 같은 곳들은 사람들의 분열과 관심, 의심을 먹고 자란다. 결국 누구도 끌어내릴 수 없는 불멸의 존재가 된다. 블랙이 바로 그런 존재였던 거다. 출발선부터 자원과 권한이 완전히 다른 것도 마찬가지다. 불공평한 현실 사회의 축소판을 보여주기 위한 장치였다는 것이다."

이처럼 현실 사회의 구조를 서바이벌에 녹여낸 '더 커뮤니티2'는 실제 흥행 성과로도 이어졌다. 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위를 기록한 데 이어, 6주 연속 신규 유료가입 견인 지표 최상위권을 지켰다. 특히 TV-OTT 비드라마 부문 화제성 1위를 세 차례 차지했으며, 10월 2주 차에는 드라마와 비드라마를 아우르는 통합 화제성 1위까지 올랐다.

정재호 역시 촬영 당시부터 프로그램의 흥행을 예감했다고. "피트의 대학살 이후 참가자들끼리 이야기를 나눴다. '이건 보통 서바이벌이 아니다. 대작의 스멜이 난다. 무조건 터지겠다'고 했다"며 당시를 떠올렸다.

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촬영장에서 벌어진 뜻밖의 일도 흥행을 예감한 계기가 됐다. 정재호는 "프로그램 촬영 중 인터뷰를 하는데 30cm짜리 지네가 나타났다. 촬영 장소가 강화도 산속에 있는 펜션이라 큰 지네가 나타난 것 같다"고 말했다.

이어 "사실 제 인터뷰 담당이셨던(김)정훈 PD님이 '벡터 아빠'셨다. 벡터가 1인 팀이다 보니 유일한 대화 상대가 정훈 PD님이었다. 물론 PD님은 질문만 하시고 저는 답만 했지만"이라며 웃고 "그때 인터뷰를 하다가 지네를 발견했다. 물난리나 불난리처럼 큰일이 벌어지면 프로그램이 대박 난다는 속설이 있지 않나. 그래서 PD님과 지네를 보면서 '대박 조짐이다'라고 했다"며 회상했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

이제와 고백하자면, 정재호는 당초 불리한 상황을 스스로 헤쳐 나가는 '언더독' 서사를 꿈꿨다. 시즌1 사전 미팅 당시 2시간 넘게 깊은 대화를 나눴지만 스케줄 문제로 고사했던 아쉬움이 컸던 터라 시즌2 합류는 절호의 기회였다.

정재호는 "제가 제작진에게 먼저 '불순분자 역할을 달라'고 자처한 유일한 사람이었다고 하더라. 시즌1 벤자민 롤이 너무 매력적이었다. 제 MBTI가 사람 좋아하는 ENFJ인데, 'ENFJ가 평소 절대 못 하는 짓을 해보겠다. 칼자루를 주시면 제대로 칼춤 한번 춰보겠다'고 말씀드렸다. 분량만 많이 나오면 된다는 각오였는데, 막상 보스몹 수준의 권한을 쥐여주시니 '왜 하필 나지' 싶어 덜컥 겁도 나더라"며 "벡터 역할을 받았을 때 이미지는 바로 내려놨다. 라면 물을 올려놓고 냄새만 피운 뒤 상점 문을 닫는 짓까지 해가며 프로그램의 재미에만 몰두했다"고 고백했다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

이처럼 프로그램 재미를 위해 악역을 자처했지만, 1인 팀의 고립감은 상상 이상이었다. "재미있는 판을 만들어야 한다"는 사명감 하나로 기꺼이 절대악의 칼자루를 쥐었지만, 카메라 뒤편의 시간은 그에게도 매일 밤 외로움의 연속이었던 것.

그도 그럴 것이 다른 팀들이 집단 지성으로 최선의 선택을 검증해 갈 때, 정재호는 홀로 즉각적인 결단을 내려야 했다. 특히 가장 큰 심리적 부담은 다름 아닌 '도청' 권한.

타운의 비밀을 캐내기 위해 귀를 기울였지만, 스피커 너머로 들려온 것은 빌런 벡터를 향한 주민들의 원망과 날 선 경계심뿐이었다.

정재호는 "사회를 살면서 대놓고 원망을 들을 일이 없지 않나. 그런데 도청기를 켜니 정보는 별로 없고 온통 '벡터 꼴 보기 싫다', '인생 그렇게 살지 마라'는 말들이었다"며 "플레이를 이어가야 하니 악역으로서 이를 악물고 버텼지만, 낮에 웃으며 대화하던 분들이 뒤에서 분통을 터뜨리는 걸 라이브로 며칠 내내 들으니 멘탈이 와르르 무너지더라. 20년 지기 친구들마저 프로그램을 보면서 점점 몰입하더니 '벡터가 너무 꼴 보기 싫다'고 손절할 정도였다"고 씁쓸했던 심경을 전했다.

그럼에도 자신이 느낀 서운함보다 게임 과정에서 다른 참가자들에게 상처를 줬다는 사실을 더 마음에 두고 있었다. 자신의 선택으로 탈락자가 발생하고 다른 참가자들이 피해를 입었던 만큼, 상대방의 반응 역시 치열한 생존 경쟁 속에서 나온 당연한 감정으로 받아들였다.

"다들 게임에 워낙 진심으로 몰입해 계셨기 때문에 당연한 반응이었다. 저 역시 제 생존을 위해 그분들을 벼랑 끝으로 몰았다. 끝나자마자 고생했던 주민들에게 미안해서 밥도 열심히 사고 다녔다.(웃음)"

차갑게 식어가던 멘탈을 붙잡아준 것은 뜻밖에도 집요하게 자신의 정체를 파고들던 상대, 레드팀의 마이야르(승우아빠)였다.

정재호는 "저를 '한 명의 온전한 플레이어'로 인정해 주신 분이 마이야르 님이셨다. 마이야르 님은 '벡터가 역할을 정말 잘해주고 있다. 덕분에 프로그램이 살아난다'고 격려해 주셨다"고 고마움을 표했다.

벽 코드를 둘러싼 두뇌 싸움도 털어놨다. 정재호는 "마이야르님의 의심을 피하려고 난이도까지 직접 계산해가며 가짜 벽 암호 문제를 만들었다. 마이야르님이 그 가짜 문제를 풀고 좋아하시며 이틀 내내 커뮤니티 타운의 허브를 헤매셨는데 죄송하다"라고 전했다.

기술 개발 퍼즐 당시 시청자들 사이에서 불거졌던 '제작진 개입 의혹'에 대해서도 솔직하게 입을 열었다. 정재호는 "날짜를 유추할 책만 주셨어도 자력으로 풀 수 있었을 텐데, 30번을 시도한 뒤에 힌트를 받다 보니 마치 답을 거의 건네받은 모양새가 돼 억울한 면도 있었다"면서도 "어쨌든 그렇게 힌트를 받아 해결하고 난 뒤 방송에 나온 제 '거들먹거리는 모습'은 제가 봐도 꼴 보기 싫더라"고 호탕하게 자폭해 폭소를 자아냈다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

플레이에 아쉬움도 남았지만, 끝내 최종 상금 획득자 중 한 명으로 이름을 올리며 서바이벌을 마무리했다.

정재호는 "상금 수령서를 보니까 우승자라고 돼 있더라. 최다 금액은 아니지만 우승자라고 표기해 주셔서 뭐라도 건져간다"며 호탕하게 웃었다. 이어 "상금이 지난주에 다 들어와서 너무나도 행복하게 일상을 살고 있다. 요즘 시장이 안 좋아 저점 매수 기회라 이때가 답이다. 그전에 들어왔으면 높은 가격에 살 뻔했다"며 유쾌하게 근황을 전했다. 자본의 생리를 비추고자 했던 프로그램의 세계관이 현실에서도 고스란히 이어지는 대목이었다.

프로그램에 대한 남다른 애정은 방영 기간 내내 이어졌다. 출연진이 회차별 비하인드를 전하는 각종 리뷰 콘텐츠에서 정재호를 찾아볼 수 없었던 이유 역시 '시청자의 온전한 몰입' 때문이었다.

정재호는 "왜 리뷰 프로그램에 나오지 않느냐는 질문을 받았다. 하지만 방영 중에 제가 던지는 말 한마디 한마디가 시청자들의 몰입을 방해할 것 같았다"며 "처음부터 끝까지 이 프로그램이 온전히 재밌었으면 하는 마음뿐이었기에, 방송이 끝날 때까지는 입을 조심해야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

무엇보다 과거 채널A '하트시그널2'에서 다정한 매력을 드러낸 만큼, 이번 '더 커뮤니티2'에서 전혀 다른 얼굴로 시청자들과 만나게 됐다는 점이 흥미롭다.

정재호는 "둘 다 결국 사람의 마음을 얻어야 하더라. 연애 프로그램도 겉으론 평화로워 보여도 보이지 않는 곳에서 치열하게 발길질을 한다"며 웃었다.

이어 "다만 연애 프로그램은 사랑만 받으면 되지만, 서바이벌은 상대를 찌르고 떨어뜨려야만 내가 살 수 있다. 그래도 사랑의 세로토닌보다 서바이벌이 준 도파민의 충격이 훨씬 강렬했기에, 저는 둘 중 꼽으라면 '더 커뮤니티2'가 더 재밌었다"며 고개를 끄덕였다.

'하트시그널', '더 커뮤니티'. 하물며 'K팝스타'까지. 모두 '화제의 시즌2'마다 출연하며 '시즌2의 남자'가 된 그는 이제 또 다른 도전을 꿈꾸고 있다.

"서바이벌을 공부하다 보니 심리 파악과 문제 풀이에 포커가 큰 도움이 됐어요. 다음에는 포커 프로그램이나 '데블스 플랜', '피의 게임' 같은 치열한 서바이벌에도 도전해 보고 싶어요. 시즌1의 지니(이지나) 님이 돌아왔던 것처럼 웨이브에서 저도 꼭 한번 'A/S'를 해주셨으면 좋겠어요(웃음). 다음에는 블랙 같은 독점적 역할이 아니라, 화이트처럼 사람이 가장 많은 팀의 일원으로 들어가 동료들과 부대끼고 싶거든요. 제 역량도 순수하게 시험해보고 싶고요. 이번에 프로그램 재미를 위해 빌런으로 장렬하게 전사했으니, 이미지 세탁과 업보 청산의 기회를 꼭 주셨으면 좋겠습니다! 하하"

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2:보이지 않는 손'에서 인상적인 활약을 펼친 정재호(벡터). 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.19/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com