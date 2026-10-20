전소미, 첫 공구 도전에 호되게 혼났다 "공지만 20개, 공부해도 안 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 전소미가 첫 공구에 호되게 혼났다고 밝혔다.

19일 전소미의 유튜브 채널에서는 '전소미 일상 감당 가능?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

전소미는 "SNS를 봤는데 공구(공동구매)가 떴다. 내가 공구를 사려면 오픈채팅방을 들어가야 한다. 들어갔는데 어머님들이 2000명이 계시는 단톡방이다. 30분 동안 카톡이 300개 생긴다"고 밝혔다.

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전소미는 "공구 하루 전날이 됐다. 단톡방에 있는 사람들한테는 구성을 알려주고 링크를 먼저 알려준다. 우리는 장바구니에 담고 공구가 열리면 바로 사면 된다. 난 손가락이 빨라서 사고 싶은 거 다 샀다"고 자랑했다.

그러면서 전소미는 공구 단톡방 멤버들에게 호되게 혼났다고 고백했다. 전소미는 "뭐 하나 여쭤봤다가 혼났다. 공지를 읽었으면 그 질문은 할 수가 없다더라"라며 "공지 읽었는데. 공지가 20개 된다. 책을 읽다가 다시 읽으면 다른 것들이 보이는 것처럼 우리 공지도 그렇다고 여러 번 읽으라더라. 나 정말 열심히 읽었다 공부했는데도 안 되더라"라고 토로해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com