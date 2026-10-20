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'주사이모 논란' 키, '나혼산' 절친 카니와 만났다...애틋한 생일파티

이우주 기자

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'주사이모 논란' 키, '나혼산' 절친 카니와 만났다...애틋한 생일파티

[스포츠조선 이우주 기자] 샤이니 키가 절친인 댄서 카니와 만났다.

19일 유튜브 채널 '카니입니다' 측은 공식 SNS를 통해 "카니 & 키 Best Friends Forever Special한 생일 손님 KEY 함께라서 더 빛나는 KANY & KEY의 Friendship Moment 두 사람의 Birthday Party와 KANY's 생일상이 궁금하다면? 이번 주 수요일 오후 6시 30분 '카니입니다'로 GO GO!"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 샤이니 키의 출연 예고가 담겼다. 카니는 키의 생일을 맞아 생일상을 차리고 직접 파티를 준비했다. '나 혼자 산다'에서 보여줬던 텐션처럼 두 사람은 신나게 춤을 추고 노래를 하며 파티를 즐기는 모습. 키는 MBC '나 혼자 산다' 출연 당시 댄서 카니와 여러 차례 함께 출연하며 카니를 대중에 알렸다.

'주사이모 논란' 키, '나혼산' 절친 카니와 만났다...애틋한 생일파티

이와 함께 배경음악으로는 샤이니의 곡 'Days and Years'와 그 가사가 삽입됐다. 해당 가사는 '많은 일이 있었고 또 일어나겠지/ 크고 작은 모든 장면에/ 다행이야 내가 너와 함께라는 게/ 해가 뜨지 않는 날까지 나와 같이 Days and years'로, 두 사람의 애틋한 인연을 더욱 돋보이게 한다.

한편, 샤이니 키는 지난해 12월 이른바 '주사이모'로 불린 A씨와의 친분이 알려지며 논란이 불거졌다. 이에 소속사 측은 키가 A씨를 정식 의사로 알고 있었다고 해명했고, 키 역시 사과문을 게재하며 출연 중이던 '나 혼자 산다'에서 하차했다.

wjlee@sportschosun.com

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