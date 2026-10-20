'주사이모 논란' 키, '나혼산' 절친 카니와 만났다...애틋한 생일파티

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[스포츠조선 이우주 기자] 샤이니 키가 절친인 댄서 카니와 만났다.

19일 유튜브 채널 '카니입니다' 측은 공식 SNS를 통해 "카니 & 키 Best Friends Forever Special한 생일 손님 KEY 함께라서 더 빛나는 KANY & KEY의 Friendship Moment 두 사람의 Birthday Party와 KANY's 생일상이 궁금하다면? 이번 주 수요일 오후 6시 30분 '카니입니다'로 GO GO!"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 샤이니 키의 출연 예고가 담겼다. 카니는 키의 생일을 맞아 생일상을 차리고 직접 파티를 준비했다. '나 혼자 산다'에서 보여줬던 텐션처럼 두 사람은 신나게 춤을 추고 노래를 하며 파티를 즐기는 모습. 키는 MBC '나 혼자 산다' 출연 당시 댄서 카니와 여러 차례 함께 출연하며 카니를 대중에 알렸다.

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이와 함께 배경음악으로는 샤이니의 곡 'Days and Years'와 그 가사가 삽입됐다. 해당 가사는 '많은 일이 있었고 또 일어나겠지/ 크고 작은 모든 장면에/ 다행이야 내가 너와 함께라는 게/ 해가 뜨지 않는 날까지 나와 같이 Days and years'로, 두 사람의 애틋한 인연을 더욱 돋보이게 한다.

한편, 샤이니 키는 지난해 12월 이른바 '주사이모'로 불린 A씨와의 친분이 알려지며 논란이 불거졌다. 이에 소속사 측은 키가 A씨를 정식 의사로 알고 있었다고 해명했고, 키 역시 사과문을 게재하며 출연 중이던 '나 혼자 산다'에서 하차했다.

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wjlee@sportschosun.com