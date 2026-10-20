신장미, 애절한 '어른 발라드'…'마이크 지진' 넘는 폭발적 컴백 무대

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 신장미가 첫 컴백 무대를 성공적으로 마무리했다.

신장미는 19일 방송된 SBS Life '더 트롯쇼'에서 신곡 '하회(河回)- 그리움이 머무는 곳'(이하 하회) 첫 라이브 무대를 펼쳤다.

신장미는 시작부터 폭발적인 가창력을 뽐내며 단숨에 시선을 사로잡았다. 그는 한국적인 음색과 섬세한 표정 연기, 디테일한 감정 표현으로 사랑하는 이를 향한 애절한 그리움을 전달했다.

Advertisement

앞서 KBS2 '불후의 명곡' 등에서 '마이크 지진'이라는 애칭이 생길 정도로 놀라운 고음처리와 폭발적인 성량을 뽐냈던 그는 이번 무대에서는 한층 성숙해진 '어른 발라드'로 색다른 음악적 색깔을 보여줬다.

신장미는 "신곡 '하회'를 통해 마음을 울리는 깊은 감성을 보여드리고 싶었다. 무대를 통해 제 진심과 위로가 많은 분께 잘 전해졌기를 바란다"라며 "오늘 '더 트롯쇼'를 시작으로 앞으로 이어질 활동에서도 진정성 있는 음악을 들려드릴 테니 많은 관심과 응원 부탁드린다"라고 소감을 전했다.

Advertisement

신장미는 각종 방송과 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어간다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com