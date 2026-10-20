SM 이름 앞세운 캐스퍼, 유관순 비하·마약의혹 BJ와 '스디파' 홍보 "공정성 논란"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워(이하 스디파)' 최종 우승자를 가리는 파이널 생방송을 앞두고 안무가 캐스퍼에 대한 갑론을박이 벌어졌다.

최근 주요 온라인 커뮤니티에는 BJ 봉준, 킹기훈, 저라댓, 케이 등 대형 BJ나 스트리머 등이 자신의 채널에서 캐스퍼를 위한 투표를 독려하고 있다는 내용의 글이 잇달아 올라왔다. 네티즌들은 이러한 연계 홍보 방식이 '스디파'의 공정성을 해칠 수 있다고 지적했다.

'스디파'는 '스트릿 월드 파이터'의 새로운 시즌으로, 춤 안무 연출 등 무대 위 모든 것을 설계하는 퍼포먼스 디렉터들의 작품 승부를 그린 프로그램이다. 전 시즌들과 달리 대중 평가 요소가 현저히 줄어들었다고는 하지만, 파이널 미션인 '치어 퍼포먼스'는 영상 투표 점수, 온라인 사전 투표가 최종 점수에 반영되는 만큼 일반 대중 평가가 우승을 가르는 중요한 기준이 된다. 그런데 대형 인플루언서나 인기 BJ 팬덤의 조직적인 화력이 유입된다면 무대 완성도나 디렉팅 역량과 무관하게 '세력 싸움'으로 변질될 수 있다는 것이다.

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Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 제작발표회가 18일 서울 강남구 논현동 엘리에나 호텔에서 열렸다. 캐스퍼가 포토타임을 갖고 있다. 논현동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

또 캐스퍼 본인의 아티스트 브랜드 가치 훼손 우려도 있다. 캐스퍼는 지난 '스트릿 맨 파이터' 출전 당시부터 SM엔터테인먼트(이하 SM) 전담 안무가라는 타이틀을 내세웠다. 이번 시즌에서도 마찬가지. 샤이니, 엑소 등 SM 소속 아티스트들과의 친분과 히스토리를 스토리텔링에 적극 활용했다. 그런데 SM의 이름을 내세운 그가 자극적이고 소모적인 인터넷 방송과 결합됐을 때 이미지가 가벼워질 수 있다는 위험이 있다.

더욱이 캐스퍼와 'XX 친구'라며 홍보를 자처한 BJ들의 면면도 골치다. 케이는 과거 아프리카TV BJ들이 대거 연루됐던 마약 사건에 거론됐었고, 봉준은 방송 중 유관순 열사를 성적으로 비하하는 발언을 해 거센 비판을 받고 방송을 중단했던 이력이 있다. 킹기훈은 학폭 가해 의혹을 받았고, 저라댓은 극우 서냥 커뮤니티인 일베(일간베스트) 용어를 사용해 사과문을 올리고 자숙했다. 그런데 캐스퍼가 이들과 연계되면서 불필요한 노이즈가 생길 우려가 크다.

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물론 방송 외적인 소통 창구를 넓히고 뉴미디어 시청층을 유입시키기 위한 적극적인 마케팅 일환으로 볼 수도 있지만, 최고의 디렉터를 가리는 중요한 시점에서는 본업인 댄스 디렉팅에 집중하는 것이 우선이라는 의견이 많다. 이러한 잡음이 캐스퍼의 파이널 결과에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.

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'스디파' 파이널 경연은 20일 오후 10시 생방송된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com