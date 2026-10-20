[인터뷰②] '실낙원' 배현성 "실제로는 엄마 말 잘 듣는 아들, 캐릭터와 성격 전혀 달라"

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배현성이 '실낙원' 속 캐릭터와 자신의 공통점과 차별점을 짚었다.

배현성은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "선우의 느린 모습과 제 모습이 얼추 비슷한 것 같다"며 "대신 선우보단 제가 더 엄마의 말을 잘 듣는 아들인 것 같다"라고 했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 배현성은 9년 만에 돌아온 낯선 아들 류선우 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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배현성은 '실낙원' 개봉을 앞두고 제51회 토론토국제영화제에 스페셜 프레젠테이션 부문에 공식 초청됐다. 이후 제31회 부산국제영화제에서 갈라 프레젠테이션 섹션에 초청돼 관객들과 만났다. 이에 그는 "연기를 하면서 해외영화제에 갈 수 있을 거란 생각을 못했다. 토론토국제영화제에 가고 나서 이렇게 큰 세상이 있다는 것도 처음 느끼게 됐다. 많은 해외 팬분들이 와주셔서 자리도 꽉꽉 채워주셨다. 짧게 GV도 했는데, 질문도 많이 해주셔서 좋은 시간을 보냈다"고 전했다.

전작에 비해 다소 어두운 캐릭터로 변신한 그는 "선우의 나른하고 느린 모습이 저랑 비슷한 것 같다. 저도 평소 집에 있을 때 나른하게 반 정도 누워있다. 그런 행동적인 부분은 비슷한 것 같고, 성격적인 부분은 거의 0에 수렴한다"고 말했다.

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실제 집에서는 어떤 아들인지 묻자, 배현성은 "엄마의 의견을 들어봐야겠지만, 집에서 나름 엄마의 말을 잘 들어왔다. 이번에 영화를 보러 오셨는데, 무대인사 할 때 가족들이 제 시야에 너무 잘 보였다. 마이크를 쥐고 이야기를 하고 있는데, 엄마가 손으로 눈물을 훔치고 계신 모습이 보여서 시선을 피했다. 계속 보고 있으면 저도 감정이 올라올 것 같았다. 영화 끝나고 나선 '수고했다'고 한마디 해주셨다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com