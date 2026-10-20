[인터뷰③] '실낙원' 배현성 "연상호 감독, SNS 숏츠 촬영 라이벌…나도 지지 않겠다"

사진 제공=CJ ENM

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배현성이 '실낙원'을 함께 한 연상호 감독의 열정에 감탄을 표했다.

배현성은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "연상호 감독님과 홍보용 릴스 영상을 촬영하면서 제 의지가 많이 꺾였다"며 "감독님보다 제가 더 잘하고 싶다"라고 했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 배현성은 9년 만에 돌아온 낯선 아들 류선우 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

Advertisement

배현성은 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "제가 감독님의 '지옥 시즌2' 한 회차 정도 촬영했었는데, 짧게 촬영했어서 아쉬움이 남았다. 그 이후에 감독님으로부터 새로운 작품 대본이 왔다는 소식을 듣고 너무 좋았다. 대본을 펼치자마자 너무 재밌더라. 선우 캐릭터도 매력적으로 느껴져서 바로 하겠다고 말씀드렸다"고 전했다. 이어 연상호 감독에게 캐스팅 이유를 물었는지 묻자, 배현성은 "감독님 작품에 출연한 배우들 중 제가 가장 젊었다고 하셨다"고 답했다.

연 감독은 '실낙원' 개봉을 앞두고 영화 무대인사, 릴스 콘텐츠 촬영 등 홍보 활동에 열정적인 모습을 보여주고 있다. 이에 배현성은 "감독님과 함께 촬영하면서 의지가 많이 꺾였다. 감독님이 너무 잘하시더라. 저희보고 '배우들이 이런 것도 못하면 쓰나!' 하시면서 열정적으로 임해주셨다. 감독님이 먼저 촬영하시면 의지가 꺾여서 제가 먼저 하고 싶었는데, 어느새 감독님이 카메라 앞에 먼저 서계시더라. 진짜 대단하신 것 같다. 저도 영화가 개봉하고 나면 감독님을 경쟁상대로 더 잘하겠다는 마음으로 임하겠다"고 포부를 전했다.

Advertisement

개봉을 하루 앞둔 소감에 대해선 "이번 영화뿐만 아니라, 매 작품 나올 때마다 기대를 많이 하지 않으려고 한다. 기대를 많이 하게 되면 실망도 크게 할 수밖에 없지 않나. 물론 영화가 개봉하고 나서 많은 분들이 보러 와주셨으면 하는 마음은 크지만, 이런 기대는 제 마음 속에만 담아두고 있다"고 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com