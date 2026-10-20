로이킴, '정준영 단톡방' 멤버설 해명하더니…"'검머외' 악플만 8년"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 로이킴이 과거 '정준영 단톡방' 사건과 관련한 오해가 최근 다시 거론된 가운데, 데뷔 초 '검머외' 악플에 8년간 시달렸던 경험을 공개했다.

사건의 발단은 최근 유튜브 콘텐츠 출연이었다. 로이킴은 지난 9월 안소희의 유튜브 채널에 출연해 10년 지기 친분을 드러냈으나, 일부 누리꾼들이 2019년 사건을 다시 문제 삼으며 논란에 불을 지폈다.

하지만 로이킴이 참여했던 대화방은 불법 촬영물이 공유된 이른바 '정준영 단톡방'과는 완전히 별개의 방이었다.

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당시 로이킴은 한 포털사이트 블로그에 올라온 합성 사진이 허위 사실임을 알리려는 취지로 사진 1장을 공유했다가 조사를 받았으며, 검찰에서 최종 기소유예 처분을 받았다.

사실관계가 명백히 구분됨에도 불구하고 여전히 그를 불법 촬영물 단톡방 멤버로 오인하는 왜곡된 시선이 따라붙고 있는 셈이다.

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이러한 오해의 불씨가 채 꺼지지 않은 가운데, 로이킴은 데뷔 초창기부터 겪었던 8년간의 뼈아픈 악플 잔혹사를 털어놓으며 속내를 전했다.

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지난 19일 공개된 유튜브 채널 '피식대학'에 출연한 로이킴은 해병대 복무 경험을 언급하던 중, 2012년 Mnet '슈퍼스타K4' 우승 당시 쏟아졌던 부정적인 여론을 회상했다.

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그는 "제가 데뷔했을 때만 해도 이름이 로이킴이고 외국에서 대학교를 나왔다고 하니까 댓글에 '군대는 갔다 왔냐', '저 검머외(검은 머리 외국인) 왜 한국에 와서 뭐하냐' 같은 욕이 정말 많았다"고 고백했다.

이어 로이킴은 "'엄친아' 이미지니까 얼마나 꼴 보기 싫었겠냐"며 "대학교를 안 갔는데 거짓말을 한다는 둥, 아버지가 교수가 아니라는 둥 '로진요'까지 생겼을 정도"라고 당시의 황당했던 루머들을 덤덤히 꺼내놨다.

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이른바 '검머외'라는 꼬리표로 8년을 시달렸다는 그는 군 복무를 마친 뒤에야 비로소 편견에서 벗어날 수 있었다고 덧붙였다.

로이킴은 "군대 갔다 오니까 입을 싹 다물더라. 군대 얘기가 나올 때마다 이제는 더 리스펙트해 준다"며 해병대 만기 전역 후 뒤바뀐 대중의 시선에 남다른 감회를 드러냈다.

한편 데뷔 초부터 이어진 악플과 억울한 루머 속에서도 음악 활동을 꾸준히 이어온 로이킴은 오는 11월 20일부터 22일까지 서울 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 열고 팬들과 만난다.

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narusi@sportschosun.com