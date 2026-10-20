이혁재, 음주운전 사고 결국 법 심판대에...한달반만에 송치

TV조선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이혁재(54)가 술을 마신 상태로 운전하다 오토바이를 들이받은 혐의로 공소청에 넘겨졌다.

인천 연수경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 이혁재를 불구속 입건해 최근 인천지방공소청에 송치했다고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 이혁재는 지난달 8일 오후 10시께 인천 연수구 송도동 해양경찰청 앞 사거리에서 음주 상태로 승용차를 운전하다 신호를 기다리던 오토바이를 충격한 혐의를 받는다.

Advertisement

사고 당시 경찰이 측정한 이혁재의 혈중알코올농도는 0.03% 이상 0.08% 미만으로, 운전면허 정지 기준에 해당하는 수치였던 것으로 전해졌다.

이혁재는 자택에서 약 300~500m 떨어진 식당에서 저녁을 먹으며 술 한두 잔을 마신 뒤 운전하다 사고를 냈으며, 이후 직접 경찰에 신고했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

Advertisement

경찰은 사고 경위를 조사한 뒤 이혁재에게 음주운전 혐의를 적용해 송치했다. 경찰 관계자는 교통사고처리특례법상 치상 혐의는 적용하지 않았다고 설명했다.

Advertisement

이혁재는 앞서 지난 3월 국민의힘 청년 비례대표 후보 공개 오디션 심사위원으로 참여하면서도 논란의 중심에 섰다. 당시 과거 음주운전 사고 이력 등이 다시 거론되며 심사위원 자격을 둘러싼 비판이 제기됐다.

Advertisement

당시 그는 자신을 향한 우려와 기대를 모두 받아들이겠다는 입장을 밝히며 "오늘 저는 저를 향한 우려의 목소리, 또 기대의 시선을 모두 겸허한 자세로 안고 이 자리에 나왔다"고 말했다.

이어 후보자들과 비슷한 나이였던 시절 대중의 큰 사랑을 받았던 방송인이었다고 회상하며, 한 차례의 실수로 그동안 쌓아온 영광을 잃었던 경험도 언급했다.

Advertisement

또한 "국민으로서 법적 책임을 다했고, 또 대중의 사랑을 받은 연예인으로서 도덕적 책임까지 다하며 살아왔다"고 강조했다.

한편 이혁재는 이번 음주운전 사고와 관련해 경찰 조사를 받은 뒤 공소청에 송치된 상태다.

tokkig@sportschosun.com