김구라, 재혼 아내+6세 딸과 日여행 중 시비 걸렸다 "배 툭 치고 '어이', 확 올라오더라"(그리구라)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라가 일본 여행을 마치고 귀국하던 중 비행기에서 겪은 불쾌한 일화를 공개했다. 자신보다 나이가 많아 보이는 승객에게 무례한 태도를 겪었다며 당시 느꼈던 불편한 심경을 솔직하게 털어놨다.

지난 19일 유튜브 채널 '그리구라'에는 'AI 주식, 기어이 거품 터지나'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김구라는 녹화장에 예정된 시간보다 10분 늦게 도착했다. 그는 먼저 사과의 뜻을 전한 뒤 지각하게 된 이유를 설명했다.

김구라는 "가족들하고 일본 북해도 여행을 다녀왔는데 비행기가 연착됐다"라고 밝혔다. 가족들과 여행을 다녀오는 과정에서 예상치 못한 변수가 생겼다는 것. 이어 그는 귀국길 비행기에서 겪었던 황당한 상황을 떠올리며 이야기를 이어갔다.

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김구라는 "북해도 여행 갔다가 면세점에서 과자 몇 개를 샀다. 근데 비행기 타면 위에 수하물 넣어놓는 곳이 있지 않냐"며 당시 상황을 설명했다. 이어 "인천공항 오자 (지각할까 봐) 급한 마음에 빨리 가려고 데크에 대자마자 일어났다"고 회상했다.

그 과정에서 예상치 못한 일이 벌어졌다. 김구라는 "그러다가 위에 과자를 꺼내려가 떨어진 거다. 그래서 주웠다. 근데 그 옆에도 뭐가 있었던 거다. 아내가 산 봉투랑 똑같은 거였다"라고 말했다. 아내가 구매한 과자 봉투와 비슷한 봉투가 옆에 놓여 있어 순간적으로 혼동할 수 있는 상황이었다는 설명이다.

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김구라는 이어 아내가 봉투를 확인하는 과정에서 벌어진 일을 전했다. 그는 "그래서 아내가 스윽 꺼냈는데 그게 우리 아내가 산 게 아니라 옆에 앉아 계신 아저씨 거였다"고 밝혔다.

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문제는 이후 상대방의 반응이었다. 김구라는 "나보다 대여섯 살 많아 보인 분인데 내 배 쪽을 툭 치면서 '어이' 이러더라. 무슨 꼬마 잡듯이 '어이' 이런 거다. 그냥 말로 하면 되지 않냐. 확 올라왔다"고 당시 느낀 불쾌함을 숨기지 않았다.

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이야기를 듣던 김인만 소장은 "누군지 모르고 툭 친 거냐"라고 물었다. 이에 김구라는 "누구인지가 중요한 게 아니다. 내 나이가 스무 살이어도 그러면 안 된다. 매너가 썩 좋지 않다"라고 답했다. 상대방이 자신을 알아보았는지 여부와 관계없이, 다른 사람에게 말을 건네는 방식에는 기본적인 예의가 필요하다는 취지다.

한편 김구라는 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 얻었다. 전처와의 사이에서 얻은 아들 그리와 늦둥이 딸은 23살 터울이다.