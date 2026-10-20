박나래, 전 매니저들과 결국 법정서 대면...증인으로 12월 출석

연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래가 전 매니저들의 공동공갈 등 혐의 재판에 증인으로 출석한다.

검찰이 신청한 증인신문을 재판부가 받아들이면서, 박나래는 오는 12월 1일 법정에서 당시 상황을 진술할 예정이다.

20일 서울서부지법 형사4단독 김수경 부장판사는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈) 등의 혐의로 기소된 전 매니저 A씨와 B씨의 2차 공판을 진행했다.

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재판부는 다음 공판을 12월 1일 오후 2시로 정하고, 박나래에 대한 증인신문에 약 2시간 30분을 배정했다.

재판의 핵심 쟁점은 전 매니저들의 금전 요구가 정당한 정산 청구였는지, 사생활 폭로 등을 내세운 공갈이었는지다.

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이날 B씨 측은 혐의를 부인하며 "근로관계 종료 이후 지급되지 않은 임금과 수당을 요구한 것"이라고 주장했다.

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이어 "협박해 금원을 갈취하거나 A씨와 공모한 사실이 없다"고 밝혔다. 구속 상태로 재판을 받는 A씨도 앞선 공판에서 퇴직 후 받을 돈을 청구한 정당한 권리 행사였으며, 언론 제보를 금전 지급 조건과 연결하지 않았다는 취지로 혐의를 부인했다.

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검찰은 A씨가 지난해 11월 박나래 측에 인센티브 명목으로 2억 5000만원을 요구하고, 받아들여지지 않으면 직장 내 괴롭힘과 성희롱 등을 문제 삼겠다는 뜻을 전달한 것으로 보고 있다.

B씨도 퇴직금과 인센티브가 지급되지 않을 경우 성희롱과 대리 처방 의혹 등을 신고하겠다는 취지의 내용을 박나래 측에 전달한 혐의를 받는다.

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검찰은 두 사람이 관련 내용을 언론에 제보하고, 박나래를 상대로 제기한 고소·고발 사건을 기사화해 압박한 뒤 합의금을 받아내려 했다고 판단했다.

실제 금품을 받지는 못해 공갈미수 혐의가 적용됐다. A씨에게는 박나래 회사 계좌에서 자신의 법인 계좌로 약 2400만원을 이체한 컴퓨터등사용사기와 행사 용역 대금 일부를 임의로 사용한 업무상 횡령 혐의도 추가됐다.

박나래와 전 매니저들은 서로를 상대로 별도의 형사 절차도 밟고 있다. 전 매니저들은 지난해 12월 박나래의 폭언과 폭행 등 이른바 '갑질'을 주장하며 고소했고, 박나래는 전 매니저들을 공갈미수 등 혐의로 맞고소했다.

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이와 관련해 박나래는 특수폭행과 정보통신망법 위반 혐의로 지난 7월 검찰에 송치됐다. 박나래는 관련 의혹을 부인해왔다.

박나래가 12월 법정에서 어떤 진술을 내놓을지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com