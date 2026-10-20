‘이범수와 이혼’ 이윤진, 무기력증에 이불 속 꽁꽁 숨어..“매일이 막막”

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[스포츠조선 박아람 기자] 통역사 겸 방송인 이윤진이 지난해 극심한 무기력감을 겪었던 사실을 공개하며 비슷한 고민을 하는 이들에게 위로를 전했다.

이윤진은 지난 19일 개인 계정을 통해 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

이날 한 누리꾼은 이윤진을 향해 "대단하시다. 멋진 삶 부럽다. 저도 단단해지고 싶다. 제가 뭘 할 수 있을지 막막하다"라고 속마음을 전했다.

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이에 이윤진은 자신 역시 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다. 그는 "저도 작년 한 해 이불 속에서 나오기도 힘든 무기력증에 매일이 막막했다"며 "다 지나가더라"라고 답했다. 이어 당시의 심정을 보여주듯 이불을 끌어안고 있는 흑백 사진도 함께 공개했다.

마음 관리 방법을 궁금해하는 팬에게는 자신만의 현실적인 대처법을 소개했다. 한 누리꾼이 "멘탈 케어 어떻게 하는지 궁금하다. 그리고 저 요즘 너무 귀차니즘이다"라고 묻자, 이윤진은 "흘러가는 대로 산다. 귀찮으면 80%만 한다"고 답했다.

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한편 이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 딸 소을과 아들 다을을 두었다. 두 사람은 2024년 파경 소식이 알려진 뒤 이혼 절차를 밟았으며, 이후 합의 이혼에 이르렀다. 이혼 과정에서 딸과 함께 인도네시아 발리에서 생활했던 이윤진은 최근 서울로 돌아와 아이들과 함께 지내고 있는 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com