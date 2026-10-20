강소라, 예민한 6세 딸에 무공 육아.."화나면 복식호흡으로 다스려"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 무협소설 마니아인 강소라가 두 딸에게 무공을 연마하듯 복식호흡을 가르쳐 감정을 다스리도록 했다고 밝혔다.

20일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "육아도 무공으로 돌파. 강소라가 딸에게 전수한 비장의 무공은?!"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 유재석은 강소라에게 "무림 고수답게 딸들한테도 복식호흡 가르친다더라"고 물었다.

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현재 6세, 4세 두 딸을 둔 강소라는 "첫째가 예민하고 짜증이 많은 스타일이었다. 징징대는 스타일이라서 뭐 해달라고 할 때 팔 잡고 늘어지는데 나도 힘들다. 탈골될 것 같다"고 육아 고충을 털어놨다.

그러면서 "그럴 때는 같이 손을 잡고 호흡을 했다. 5초 들이쉬고 10초 내쉬었다. 운공하듯이, 심법 연습하듯이 했다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

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이어 "이제는 첫째가 동생이 자길 화나게 해서 (숨이) 가빠지면 창문 보고 하더라. 그리고서 진정되면 안아준다"고 말해 웃음을 더했다.

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한편 강소라는 2020년 한의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.