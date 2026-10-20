'둘째 출산' 안영미, 눈 실핏줄 터진채 등장..첫째 子 걱정 "엄마 눈 빨개"(두데)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 안영미가 파격적인 '대파' 분장 후유증으로 눈 실핏줄이 터졌다고 밝혀 청취자들의 걱정을 샀다. 다만 병원 진료 결과 별다른 이상은 없는 것으로 확인돼 안심을 안겼다.

20일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다' 오프닝에서 안영미는 한쪽 눈이 빨갛게 충혈된 채 안경을 쓰고 등장했다. 평소와 다른 모습에 궁금증을 자아낸 그는 전날 선보였던 파격적인 분장 때문에 벌어진 일이라고 설명했다.

안영미는 "어제 사용했던 쪽파가 꽤나 싱싱했나 보다. 한쪽 눈 실핏줄이 터져버렸다"라고 털어놨다. 전날 대파 분장으로 웃음을 안겼던 그가 뜻밖의 후유증까지 겪게 된 것.

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이어 안영미는 특유의 유쾌한 입담으로 상황을 풀어냈다. 그는 "저는 자연분만 하신 분들 눈에 이렇게 실핏줄 터진 거 보고 '아 나는 그냥 제왕절개 해야겠다'하고 제왕절개 한 건데, 이럴 거면 그냥 자연분만 할 걸 그랬다. 어차피 이렇게 터질 거면"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

갑작스럽게 눈이 빨개진 사실을 처음 알아차린 순간도 전했다. 안영미는 "아침에 '딱콩이'가 '엄마 눈 빨개'라고 하길래 그냥 충혈된 줄 알았다. 근데 거울 보고 깜짝 놀랐다. 눈에 피가 맺힌 거 같더라"라고 말했다. 아들의 한마디에 대수롭지 않게 여겼던 눈 상태를 확인했다가 예상보다 심한 모습에 놀랐다는 설명이다.

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다행히 병원 진료 결과 별다른 이상은 없었다. 안영미는 "그냥 눈이 건조한데 비벼서 실핏줄이 터진 것뿐이지 아무 이상 없다더라"라고 전하며 청취자들을 안심시켰다.

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파격적인 분장으로 웃음을 선사한 데 이어 예상치 못한 후유증까지 공개한 안영미. 갑작스러운 눈 상태에 놀랐던 순간에도 특유의 유머를 잃지 않으며 청취자들에게 웃음을 안겼다.

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한편 안영미는 2020년 비연예인 남성과 결혼했다. 이후 2023년 첫째 아들을 출산했으며, 지난 6월에는 한국에서 둘째 아들을 품에 안았다.