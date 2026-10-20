최정원 오열 “엄마 세상 떠난 날 공연..충격에 혀 말리더라” (남겨서)

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[스포츠조선 박아람 기자] 뮤지컬 배우 최정원이 어머니가 세상을 떠난 날에도 무대에 올라 공연을 마친 사연을 공개했다.

지난 19일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 배우 김성령과 최정원이 출연해 먼저 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움과 추억을 나눴다.

이날 최정원은 2024년 어머니를 떠나보냈던 당시를 떠올렸다.

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그는 "어머니가 파킨슨병을 앓고 있었지만 정신은 또렷했고 식사도 잘했고 휴대전화로 고스톱 게임을 즐길 정도로 일상을 유지했다"고 떠올렸다. 어느 날에는 휴대전화가 제대로 작동하지 않는다고 해 새 기기로 바꿔드렸고, 함께 저녁 식사도 했다.

이후 지방 공연을 위해 집을 떠난 최정원은 다음 날 아침 오빠에게 갑작스러운 연락을 받았다.

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그는 "오빠에게 '정원아, 엄마가 돌아가셨다'는 전화가 왔다. 어제까지 밥을 드셨는데 너무 갑작스러워서 혀가 말리더라"고 털어놨다.

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당시 최정원은 뮤지컬 '시카고'와 '하데스타운'에 동시에 출연하고 있었다. 어머니의 장례를 치러야 하는 상황에서 예정된 공연까지 앞두고 있어 그는 매니저에게 대체 배우를 구할 수 있는지 확인해 달라고 부탁했다. '시카고'는 대신 무대에 설 배우를 찾을 수 있었지만, 다른 작품은 대체할 배우가 없어 직접 공연해야 하는 상황이었다.

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최정원은 어머니가 생전에 공연을 중요하게 생각하며 자신에게 했던 당부를 떠올렸다. 그는 "엄마가 매일 이야기를 했다. '나 죽어도 너 공연해. 내가 그 공연을 보고 싶은 거다. 내가 보고 가려는 거다'고. 그런 말을 계속 했다. 실제로 엄마가 돌아가신 날에 공연을 해야 하는 상황이 됐다"고 말했다.

결국 최정원은 어머니가 세상을 떠난 날에도 무대에 올랐다. 슬픔을 감당하기조차 어려운 상황이었지만 공연이 시작되자 역할에 집중할 수 있었다고 한다. 그는 "공연에 올라가니 너무 평온했다. 그날따라 너무 잘했다. 내가 생각했을 때 잘 해냈다"고 당시의 경험을 전했다.

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하지만 무대를 마친 뒤에는 애써 억눌렀던 감정이 한꺼번에 밀려왔다. 동료 배우들이 자신을 부르는 순간 눈물이 쏟아졌고, 최정원은 "엄마 미안해, 엄마"라고 말하며 오열했다고 밝혔다.

그날의 공연은 최정원에게 평생 잊지 못할 기억으로 남았다. 그는 "그 공연은 평생 잊을 수가 없다. 그런 공연을 하는 시간을 엄마가 만들어줬구나. 엄마를 잘 보내는 공연을 했다"고 말하며 어머니를 향한 그리움을 드러냈다.

tokkig@sportschosun.com