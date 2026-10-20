유명 배우 향해 '탕탕탕'…총격 가한 용의자, 폭력조직과 연관 의혹

발리우드 배우 타이거 슈로프 사진출처=힌두스탄타임스

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 유명 발리우드 배우 타이거 슈로프(36)가 괴한들로부터 총격 테러를 받은 사건이 발생해 충격을 주고 있다. 힌두스탄타임스 등 현지 매체들에 따르면 18일(현지시각) 오후 7시쯤 인도 뭄바이 주후 지역을 주행 중이던 차량에 총탄이 날아들었다.

해당 차량에는 발리우드 배우 타이거 슈로프와 운전기사 등 총 2명이 타고 있었다.

오토바이를 타고 나타난 괴한 3명은 차량을 향해 총 5발을 발사한 것으로 알려졌다.

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총격으로 슈로프는 큰 부상을 입지 않았지만, 운전기사와 인근에 있던 택시 운전자가 총상을 입었다. 두 피해자는 병원으로 이송돼 치료를 받은 것으로 전해졌다.

수사에 나선 경찰은 다음날 용의자 3명을 코타 기차역에서 검거했다. 경찰은 이들이 델리를 거쳐 네팔로 도주하려 했던 것으로 보고 있다.

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용의자들 중 한 명은 미성년자로 드러나 충격을 더하고 있다.

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또한 경찰은 용의자 중 한 명이 폭력조직과 연관된 인물이라고 밝혔다. 다만 해당 조직이 이번 총격을 직접 지시했는지는 아직 확인되지 않았다. 경찰 관계자는 용의자 3명이 범행 대가로 총 5만 루피(약 70만원)를 선금으로 받은 정황을 포착했다고 전했다.

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경찰은 이들이 각자 어떤 역할을 맡았는지, 총격에 사용된 총기를 어디에 숨겼는지 등을 조사하고 있다. 수사 당국은 체포된 용의자들의 진술과 CCTV 영상, 총기 확보 여부 등을 토대로 범행 경위와 배후를 규명할 방침이다.

한편 타이거 슈로프는 발리우드 배우 재키 슈로프의 아들이며, 각종 액션 영화에 출연해 인기를 끌고 있는 배우다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com