김정난, 갑상샘암 수술 후 '반쪽 된 얼굴'..."6개월간 많이 힘들었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김정난이 갑상샘암 수술 후 힘들었던 시간을 털어놨다.

지난 19일 김정난의 유튜브 채널에는 '역대급 한복 자태로 전주 한옥마을에 나타난 진짜 중전 김정난의 당일치기 전주 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김정난은 "경복궁에 한복을 입고 가는 걸 꼭 해보고 싶었는데, 전주에서 먼저 체험하게 됐다"며 한복을 입고 전주 한옥마을을 찾았다.

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관광객들과 기념사진을 찍고 십원빵과 호떡 등 길거리 음식도 맛보며 여행을 즐겼다.

이후 김정난은 오랜 인연을 이어온 한지 공예 명인 김혜미자와 식사를 함께했다.

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김혜미자는 김정난에게 "얼굴이 더 야윈 것 같다"고 걱정하며 수술을 받았는지 물었다.

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김정난은 "살이 좀 빠져서 그럴 수 있을 것 같다"며 "갑상샘암 수술을 했다. 힘들었는데 6개월 지나고 나니까 이제 조금 괜찮아졌다. 6개월까지는 많이 힘들었다"고 밝혔다.

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김혜미자는 "큰일 날 뻔했다"며 김정난을 걱정했다.

1971년생인 김정난은 지난달 30일 방송된 MBC '라디오스타'에서도 갑상샘암 투병 사실을 공개했다.

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그는 올해 초 갑상샘암을 초기에 발견해 항암 치료 없이 수술을 받았다고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com