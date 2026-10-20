엔믹스, '걸그룹 명가' JYP 저력 빛난 3연속 히트…4세대 입지 굳히기[SC초점]

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[스포츠조선 백지은 기자] 역시는 역시다.

원더걸스 미쓰에이 트와이스 ITZY 등을 잇달아 히트시키며 '걸그룹 명가'로 위상을 떨친 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 막내 엔믹스까지 '대세' 반열에 올려놨다.

엔믹스는 19일 미니 6집 '스트레인지 뮤즈'를 발매했다. 타이틀곡 '긴 소원'은 음원 공개와 동시에 국내 최대 음원 사이트인 멜론 '핫100' 차트에 3위로 진입하는 쾌거를 거뒀다. 또 발매 한 시간 만에 멜론 '톱100'에 34위로 등장, 자체 최고 기록을 갈아치웠다. 22일 0시에는 '톱00' 차트 5위까지 치고 올라갔다. 이는 엔믹스 팬덤의 탄탄한 화력과 대중의 기대감이 입증된 결과다.

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엔믹스는 지난해 10월 발매한 정규 1집 '블루 밸런타인' 타이틀곡 '블루 밸런타인'으로 멜론 '톱100'과 '핫100'은 물론 실시간 차트, 일간 차트, 주간 차트, 월간 차트 1위를 싹쓸이했다. 또 초동 63만장을 넘기며 미국 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 차트 및 '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트 7위를 비롯한 글로벌 차트를 강타했다.

5월에는 EP '헤비 세레나데' 타이틀곡 '헤비 세레나데'로 멜론 '핫100'과 실시간 차트 1위는 물론 음악방송 1위를 달성했다. 이와 함께 '헤비 세레나데'와 선공개곡 '크레센도'가 각각 빌보드 선정 '2026 상반기 베스트 K팝 앨범스 25' 3위, '2026 상반기 베스트 K팝 25' 5위로 선정되며 작품성도 인정받았다.

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그리고 이번 '긴 소원'까지 멜론 차트 상위권에 안착하며 3연속 메가 히트를 예고한 것이다.

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엔믹스의 흥행 핵심 동력은 역시 멤버들의 라이브 실력이다. '멤버 전원이 메인보컬급'이라는 평가를 받을 만큼 남다른 성량을 인정받은데다 무대 밖에서 보여주는 친근한 이미지가 더해지며 대중적인 호감을 쌓았다.

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JYP만의 기획력도 빛을 발했다. 엔믹스는 두 가지 이상의 장르를 한 곡안에서 변주하는 고유 장르 '엔믹스팝'으로 승부를 걸어왔다. 데뷔곡 'O.O'는 파격적인 장르 교차로 뚜렷한 개성과 충격을 안겼고, '러브 미 라이크 디스' '롤러코스터' '대시' 등으로는 R&B 힙합 팝 등을 매끄럽게 연결하며 리듬감과 대중성을 확보했다.

'블루 밸런타인' 이후로는 곡의 전체적인 흐름과 보컬 매력을 극대화하는 믹스 기법으로 높은 완성도를 자랑했다. 이번 신곡 역시 뭄바톤과 아프로, 퓨처하우스를 조합해 특유의 다채로운 장르 전환 속에서도 캐치한 멜로디 라인과 강렬한 훅으로 호평을 이끌어내고 있다.

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음원과 음반 판매량의 강세, 글로벌 차트 입성 등 확실한 존재감을 입증하고 있는 엔믹스의 커리어 하이는 이제부터 시작이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com