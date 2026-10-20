저스틴 비버 전여친, 9개월 딸 남겨둔 채 사망..펜타닐 과다 복용 의심

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[스포츠조선 박아람 기자] 팝스타 저스틴 비버와 열애설로 화제를 모았던 호주 출신 모델 겸 패션 디자이너 사하라 레이가 34세를 일기로 세상을 떠났다. 올해 초 딸을 품에 안은 지 약 9개월 만에 전해진 비보에 안타까움이 이어지고 있다.

미국 연예매체 TMZ와 페이지식스 등 외신은 사하라 레이가 현지시간 18일(현지시간) 병원에서 가족들이 지켜보는 가운데 숨졌다고 보도했다.

일부 외신에서는 사하라 레이가 펜타닐 과다 복용으로 병원에 이송됐다는 보도가 나왔다. 다만 공식적인 사망 원인은 확인되지 않았으며, 과다 복용 여부와 경위 역시 명확하게 밝혀지지 않은 상태다.

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사하라 레이는 호주의 유명 서퍼 토니 레이의 딸로, 모델 활동과 패션 디자인을 병행하며 이름을 알렸다. 자신의 수영복 브랜드를 선보이는 한편 소셜미디어에서도 상당한 영향력을 쌓았다.

그가 대중의 관심을 크게 받은 계기는 2016년 저스틴 비버와 함께 하와이에서 휴가를 보내는 모습이 포착되면서다. 이후 두 사람의 관계를 둘러싼 열애설이 확산하며 화제를 모았다. 호주 출신 가수 코디 심슨과도 과거 열애설에 휩싸였으며, 가수 모드 선과의 교제설도 제기된 바 있다.

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사하라 레이는 생전 건강 문제로 힘든 시간을 보내기도 했다. 2024년 4월 교통사고 이후 희귀 신경계 질환인 길랭-바레 증후군 진단을 받았다고 직접 알렸다. 이 질환은 면역체계가 말초신경을 공격하면서 근력 저하와 감각 이상, 심한 경우 마비 증상을 일으킬 수 있다.

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당시 사하라 레이는 자신의 신체 상태를 공개하며 "허벅지 위쪽부터 발끝까지 마비됐다. 전혀 걸을 수 없는 상태"라고 밝혔다. 사고 이후 제대로 걷지 못해 한동안 휠체어에 의지해야 했던 것으로 알려졌다.

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그의 사망 소식이 더욱 안타까움을 자아내는 이유는 어린 딸을 남겨두고 떠났다는 점이다. 사하라 레이는 지난 1월 딸 스노우 레이 다우를 출산했다. 이후 4월에는 딸과 함께하는 모습을 담은 영상을 공개하며 엄마가 된 기쁨을 전했다. 당시 저스틴 비버의 노래를 배경음악으로 사용해 눈길을 끌기도 했다.

레이가 마지막으로 사회관계망서비스(SNS)에 올린 게시물 역시 딸의 사진이었다. 그는 지난 7월 아이의 사진 여러 장과 함께 "My whole heart baby Snow"라는 글을 남기며 딸을 향한 애정을 표현했다.

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tokkig@sportschosun.com