"설렘 없어진 지 오래..이성적 매력 못 느껴" 이효리, 막말한 몸짱 남친 입 막고 '분노'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이효리가 여자친구에게 무심한 태도를 보인 남자의 입을 직접 막으며 분노했다.

19일 JTBC '연애전쟁' 측은 보디빌더 커플의 갈등을 담은 예고 영상을 공개했다.

영상 속 두 사람은 함께 운동하고 식사하며 일상을 공유했다. 그러나 여자친구는 공복 상태에서 예민해진 모습을 보였고, 남자친구의 말에 "왜 그러냐. 내가 알아서 하면 안 되냐"며 날카롭게 반응했다.

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이를 지켜본 최다니엘은 "전혀 행복해 보이지 않는다"며 안타까워했다.

여자친구는 대회를 앞두고도 준비에 집중하지 못한 채 간식을 사거나 맛집을 검색하며 즐거워했다. 남자친구는 그런 여자친구를 향해 "왜 내 옆에 와서 그러는 거냐"며 질린 표정을 지었다.

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이효리는 "슬비 씨는 (대회가) 하기 싫은 것 같다"고 짚었고, 정은지는 "스트레스받는다"며 머리를 감쌌다.

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이어진 영상에서는 여자친구에게 냉정한 말을 쏟아내는 남자친구의 모습이 공개됐다. 그는 "집중해. 운동하면서 웃지 마", "완전 마음에 안 든다"고 지적했다.

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이어 "설렘이 없어진 지는 진짜 오래된 것 같다", "이성적인 매력은 잘 못 느끼는 것 같다"는 말까지 서슴없이 내뱉었다.

이를 지켜본 서장훈은 "미안한데 넌 안 되겠다"고 지적했고, 정은지는 "혹시 마음도 감량 중이시냐"고 꼬집었다.

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남자친구는 여자친구가 바로 옆에서 "진짜 힘들다. 눈물이 안 멈춘다"며 눈물을 흘리는 데도 무심한 반응을 보였다. 오히려 "왜 울지?", "미안하다는 생각은 한 번도 해본 적이 없다"고 말해 출연진을 경악하게 했다.

스튜디오에서도 남자친구는 "잘못한 게 하나도 없는 것 같다"며 자신의 태도를 굽히지 않았다. 결국 옆에 앉아 있던 이효리는 그의 입술을 손으로 잡으며 "입 다물어. 입 다물어"라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

서장훈 역시 "진짜 눈치가 없고 센스가 더럽게 없다. 살이나 뺄 줄 알지"라며 깊은 한숨을 내쉬었다.